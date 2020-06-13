 

В заповеднике Казахстана потушили масштабный лесной пожар

13.06.2020, 17:48, Новости дня

В Казахстане потушен пожар в государственном лесном природном резервате «Ертис орманы», который распространился на площади около 100 га, сообщили в субботу в пресс-службе департамента по ЧС Павлодарской области.

«13 июня в 13.50 (10.50 мск) в управление по кризисным ситуациям департамента по ЧС области поступило сообщение, что произошло возгорание сухой травы и лесных культур (сосна, карагач) на территории государственного лесного природного резервата «Ертис орманы». Общая площадь пожара, по предварительным данным, составила 100 гектаров», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что пожар удалось локализовать спустя два часа. Жертв и пострадавших нет. Отмечено, что причиной возгорания мог стать грозовой разряд. В тушении пожара задействовали более 50 человек, в том числе сотрудников местного лесхоза и департамента по ЧС области, а также 20 единиц техники и вертолет Ми-2.

Напомним, в апреле в Качугском районе Иркутской области был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Тогда горело около 5 тыс. гектаров тайги. В настоящее время ситуация стабилизирована, на сегодняшний день в регионе нет ни одного лесного пожара.



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