Мнение: О новом шокирующем видео с Михаилом Ефремовым

13.06.2020, 17:42, Разное

Казалось бы после того, как всю страну облетели печальные кадры с места смертельного ДТП, которое устроил на Смоленской площади в Москве бывший актёр театра и кино Михаил Ефремов, шокировать публику уже нечем. Ан, нет. От нового видео с участием артиста, по решению суда находящегося под домашним арестом, оторопь берёт не меньше. И мурашки, мурашки по коже…

Чуть менее двух минут вся сцена, где Михаил Ефремов предстаёт и в главной роли, и, вероятно, в последней…

Уже 1,5 млн просмотров на Youtube, 50+ тыс. лайков, 6+ тыс. дизлайков. Такова народная оценка актёрской игры, а также сценария и режиссуры.

Видно, в общем, что и текст написан заранее, и дублей было больше одного. Имеет ли это какое-нибудь значение? А Бог его знает! Никому не желал бы оказаться в такой ситуации, когда ты – в ослеплении ли аффекта, в одурманивании ли алкоголем, либо чем похуже – совершил преступление, взял страшный грех на душу, и теперь не в состоянии ни исправить, ни искупить содеянное.

И вот, с одной стороны, такое публичное и одновременно личное обращение – поступок. Особенно на фоне десятков примеров того, как устроившие подобные ДТП силовики и прокуроры, депутатские и чиновные детки трусливо прячутся за спинами адвокатов и, та, такова российская действительность, откупаются от семей своих жертв. В лучшем случае, торопливо бормоча в телефонную трубку дежурные и вымученные слова извинений…

А с другой, повторюсь, Михаил Ефремов – актёр даже в этой сцене. И сама она полностью укладывается в стандартный адвокатский сценарий для подобных ситуаций: раскаяние – извинения – примирение с потерпевшими – возмещение причинённого вреда – ходатайство о смягчении приговора. Которое суд очень часть принимает во внимание. Опять-таки, нужно ли осуждать человека, пытающегося и душу свою облегчить, и участь свою смягчить, не знаю.

Одно только в этом видео бесспорная правда: кончился Михаил Ефремов. «Конец. Нет уже больше никакого Ефремова… [И] больше сказать нечего». Увы…

А вам как эта последняя роль? Убедила? Растрогала? Заставила пожалеть? Или, напротив, только недоверие вызвала?