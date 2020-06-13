Мнение: Следы бутафоров на перевале

13.06.2020, 17:30, Разное

Оригинал взят у gorojanin_iz_b в Следы бутафоров на перевале

Это дополнение к основному посту

Пока смотрел по отдельности показания участников поисковых групп, не обращал на это внимания, а когда собрал их вместе – аж самого поразило, на какой же сказочной галиматье держится вся легенда о походе и смерти на перевале группы Дятлова! Как могут массы взрослых людей, в остальном нормальных, смотреть в упор на факты, не оставляющие перьев от дятловедения, и не видеть эту сказочность!.. Загадка перевала Дятлова – бесспорный феномен и загадка, но – массового восприятия с выключенными мозгами.

Следы якобы участников группы Дятлова, найденные на перевале в районе палатки, снятые, описанные в свидетельских показаниях и в воспоминаниях поисковиков – важнейшая и обязательная часть дятловедения. Такая же, как обязанность всех дятловедов, писателей, публицистов, активистов, СМИ, блогеров, стримеров, спамеров убивать группу Дятлова 1-2 февраля на перевале, и никак иначе.

"1-2 февраля на перевале" – священная и неприкосновенная мантра дятловедов, прикрывающая простую "тайну" перевала, очевидную и ребенку, но запретную для дятловедов. Не были дятловцы ни на каком перевале, тела принесены, съемки подложны – вся и "тайна" перевала.

И чтобы увести от нее, дятловеды должны выгонять дятловцев из палатки и вести их этими следами навстречу смерти от команд ГРУ, шпионов ЦРУ, отрядов МВД, КГБ, Минобороны, ЦК КПСС, морозов, лавин, ветров, инфразвука, отрядов вохр, охраны Гулага, бесов, зеков, бандитов, золотодобытчиков, манси, гептила, атомного взрыва, неведомого оружия, оленей, медведей, волков, лосей, роботов с вайтманов, спирта, наркотиков, растений силы, низкочастотных перепадов давления, полярного безумия, йетей, духов гор, и т.д., и т.д., и т.д.

Приобщив в дело протокол допроса капитаном милиции Чудиновым жителя Вижая Попова 6 февраля 1959 года, цеховой куратор постановки в органах Иванов, сам того не желая, подложил свинью будущим поколениям дятловедов. И фактически выдал постановку – принос тел с подлогом съемок.

Вот этими строчками.

"В первых числах февраля месяца 1959 года в поселке Вижай были сильные ветры.

Ветер поднимал массу снега и наносил сугробы"

Это означает, что все дятловедческие труды про следы можно выбросить в мусор.

Дважды их следует выбросить в мусор из-за записи в дневнике Блинова о полете 21.02.1959 на Як-12 со спасателями:

"План был таков- пролететь до 2-го Северного, затем вверх по Ауспии до Отортена, дальше на юг вдоль реки Вишеры до горы Ойка-чакур, потом по долине Сев.Тошемка до поселка Северная Тошемка. Из-за непогоды мы до Отортена не дошли. Пролетели до среднего течения Ауспии, пролетели по Сев. Тошемке- никаких следов не обнаружили".

Самолет вернулся с полпути над Ауспией из-за непогоды – т.е. из-за ветров-метелей. Которые второй раз с гарантией закроют любые следы.

Вместе с тем на фото первых обнаруженных тел видно, что они прикрыты снегом частично. У Кривонищенко остались не занесенными ноги, рука, голова. У Дорошенко – голова. Туловища обоих запорошены, но не занесены. Это значит, что доставлены тела после непогоды 21 февраля.

Отметим полное отсутствие следов на снегу на этом первом фото с найденными телами и прочтем протокол допроса свидетеля Брусницына В.Д. , видевшего эти тела за день до снимка. Между прочим, автора единственной фотографии палатки в неразобранном виде, которая сама по себе сдает бутафорию и среди фотографий в конвертах, приобщенных к делу, отсутствует. Как-то проморгал Ивановбрусницынское фото палатки,



, хотя старался, чтоб фотографий палатки до ее разбора не было ни в деле, ни вне его…

"Во время поиска места для лагеря М.Шаравин обнаружил у кедра два запорошенных снегом трупа. Рядом когда-то горел костер. Вокруг было срублено финским ножом больше десятка небольших елочек. Нижние сухие ветки кедра были обломаны. Снег кругом был истоптан. На кедре было также сломано на высоте 3-4 метров несколько пятисантиметровых сырых веток. Часть из них так и осталась лежать у костра".

Еще раз посмотрите на фото с Дорошенко и Кривонищенко, еще не перенесенных к останцу. За день до этого фото, 26.02.1959, все вокруг было истоптано следами ног и деятельности нескольких деятелей. Для исчезновения следов у кедра хватило суток. От истоптанности след простыл. От следов не осталось и следа.

И чьи же это были следы, исчезнувшие в один день, если не бутафоров, принесших накануне два тела и поленившихся их закопать? Или какой-нибудь полоумный дятловед продолжит настаивать, что снег под кедром в показаниях Брусницына истоптали Дорошенко и Кривонищенко?))

Лес, если кто не знает, это естественный снегосборник. В любую метель, ветер, снегопад в нем собирается больше снега, чем на склонах.

*

А теперь внимательно посмотрим глазами свидетелей следы на склоне.

Много сетевых дятловедов вменяют Иванову, Масленникову, Темпалову и прочим, что они не позаботились о надлежащем исследовании, схемах следов, съемке их с прикладыванием линейки… От небольшого ума, естественно. Следы видели только первые поисковики в самые первые дни. А потом следов не стало.

Расположим свидетелей по времени освидетельствования ими следов, но начнем не с них, а с протокола допроса свидетеля Ортюкова Г.С., полковника, сообщившего важную деталь, о которой не вспомнили остальные:

"В 18.00 26 февраля находясь на радиостанции Северной экспедиции мы получили от группы Слобцова, действующей в верховьях р. Лозьва в районе горы 1079 радиограмму, в которой сообщалось о том, что на восточном склоне горы с отметкой 1079 обнаружена палатка группы Дятлова осмотр которой не произведен вследствие начавшейся сильной метели".

Это та самая метель, скрывшая истоптанность снега возле кедра.

18-00 в конце февраля у Отортена – это уже полчаса гражданских сумерек. Первые двое, Слобцов и Шаравин, увидели следы незадолго до этого времени. Оценить протяженность цепочек следов было невозможно.

*

Шаравин М.П., один из двух первооткрывателей палатки, по делу не был допрошен. Беседовал с ним Кунцевич 15.02.2007:

"И следы, когда обнаружили, они были как бы на таких подставочках, то есть как бы выдуло весь рыхлый снег, ветром снесло. А этот мягкий снег был как бы уплотнён под ногами и когда его выдувает, он немного повыше. Вот такое впечатление. То есть он не просто так на фирновом снеге, положим, выдавыш, нет. Он выдут так, что он как бы на подставочке, снег-то, чуть выше оказывается ряд следов… Причём, следы начинались метрах в 8 восьми от палатки, но не дальше. Сразу за палаткой, это так ветер действует… он как бы за преградой немножко выдул, потом снег чуть поднимается…и как только он поднимается чуть, то вот тут сразу и стали обнаруживаться следы".

*

Слобцов Б.Е., другой первооткрыватель палатки, удосужился быть допрошенным только 15 апреля. Протокол допроса:

"Примерно в 15-20 м от палатки в направлении, где впоследствии были обнаружены трупы, на снегу были видны следы ног человека, идущие от палатки, причем было видно, что следы оставлены ногами человека без обуви в валенках. Следы выступали над окружающей поверхностью снега, ибо около следов снег ветром был выдут.

От палатки по направлению ветра, т.е. в том направлении, где остались следы ног людей, на расстоянии около 0,5-1 метра обнаружили несколько тапочек от разных пар, также были разбросаны лыжные шапочки и другие мелкие предметы. Я не помню и не обратил внимания, скольких человек были следы, но следует отметить, что следы вначале оставлены кучно, рядом друг с другом, а дальние следы расходились, но как они расходились, я теперь не помню".

*

Участник поисков Коптелов Ю.Е. был третьим, кто увидел следы и палатку. Правда, после распития фляжки спирта, принесенного накануне первооткрывателями палатки Слобцовым и Шаравиным. Утром 27 февраля Шаравин вновь пришел на перевал для осмотра, взяв Коптелова, а Слобцов пойти не смог по какой-то причине.

Коптелова, как и Шаравина, Иванов не допрашивал, поэтому он, как и Шаравин, поделился воспоминаниями в новейшее время, с конференцией дятловедов в 2011 году, а затем ответил на уточняющие вопросы одного из форумов. Не спешите отмахиваться от этого свидетеля, подобно Иванову. Он единственный из всех отметил важнейшую деталь. Возможно, еще и по этой причине Иванов не стал допрашивать его и Шаравина, а у Слобцова (по его словам) забрал и общий, и личный дневники с записями о поисках, которые тот вел, как в походе; поменьше надо было Иванову приобщать в дело таких деталей…

"Следы мы обнаружили несколько ниже палатки, там где ровная площадка переходит в более крутой склон. На краю площадки мы увидели 8 (восемь) пар следов от ног!

Во-первых, было странно, что их было только восемь!

Во-вторых, парные следы были расположены в шеренгу!

И в-третьих, следы были глубокими, как будто люди стояли босые, лед и вытаял! Если бы люди бежали, а не стояли, следы были бы непарные!

Далее еще было немного следов, но они быстро потерялись под слоем пушистого снега. Мы стали спускаться по долине. Снег под нами был плотным. Рыхлый снег едва скрывал наши лыжи".

– И вот мы с ним пришли к палатке. Обследовали вокруг палатки. Нашли, что вот палатка стоит, а от буквально идут следы.

– В скольки метрах начинались приблизительно?

– А прямо, вот здесь площадочка, метров может 8-10 от палатки, небольшое расстояние. И сразу следы начинаются. Прямо, вот параллельно ступни.

– Количество вы помните этих следов?

– 8-9, мы сразу так и насчитали…

– То есть, в одной 8 в другой 9?

– Просто 8 мы как бы считали чётко, а 9 – говорили, что "вот тут вроде бы след или чего-то непонятное".

– Вы их видели сами?

– Конечно! Мы специально подходили и решали, когда этот след мог быть оставлен и почему и кто его мог оставить. Почему его, допустим, не выдуло? А не выдуть его могло потому, что если, допустим, сильно топнуть – после этого затвердеет. Или наступить чем-то тёплым. То есть мы обсуждали.

– Следы были утоплены или возвышались?

– В основном были углубления. Углубления, в основном. Почему мы и говорим, или 9, или нет. Я сейчас не помню, может которые-то следы и были как возвышения, но большинство следов было углублением. И эти следы шли в разных местах по-разному. Они шли на некотором расстоянии, вперёд, в направлении этого понижения.

– На сколько метров дальше шли следы?

– Ну, метров 60, может быть 100. И на этом отрезке они потихоньку терялись. Терялись… потому что метров через, допустим, 12-20 там уже склон резко вниз. Там уже снег был более рыхлый и следы начали теряться.

*

Брусницын В.Д., допрашивался только 15 мая, почти три месяца спустя. Поэтому он ошибся с датой обнаружения на один день. Следы он увидел позже Шаравина и Слобцова, на допросе ничего о следах не говорил, а рассказал о них только в мае 2007 года:

"Ещё на что обратил внимание – нигде по-моему это не фигурировало – когда они выходили из палатки, то ни не выходили, а бежали. Ну здоровые ребята – Дорошенко, Кривонищенко… Вот видно след, т.е. он под горку идёт и всем телом делает след – утаптывает снег – след, следующий след и т.д. как я вам говорил ветер сдул снег за эти три недели – а следы остались, остались столбики, уплотнило так снег, это говорит, что мало того что, что в панике покинули – они в панике бежали вниз, а там дальше раз они добежали уже другого выхода не было".

И еще, отвечая на вопрос одного из форумов про следы, отметил:

"Длину шагов по следам – столбикам группы измерял шагами. Два спокойных шага – 1,5 метра".

*

27 февраля первым, кто смог нормально осмотреть следы, был Масленников Е.П.:

"Удалось обнаружить следы 8-9 человек от самой палатки примерно на 1 км по слону, дальше следы теряются. Один человек был в ботинках, остальные в носках и босые. Дальше по склону очень глубокий снег и прощупывание палатки ничего не дало".

*

Участник поисков Лебедев В.Л., будучи занятым содержимым палатки, отвлекся на следы в последнюю очередь и дорисовал в воображении доведенную поисковикам картину, нимало не смутившись ее алогизмом. Какие могут быть следы в страшную метель, уважаемый?

Следы, ведущие вниз по склону от палатки были действительно довольно четкие. Я не следопыт и не могу сказать, сколько человек там спускали, но по моему они спускались группой, иначе бы следы разошлись, т.к. в ночь, в которую предполагают произошло несчастье, была страшная метель, а эти следы идут все время рядом и расходятся на 2 следа только далеко внизу (порядка метров 800) на каменных гряде. Похоже, что в некоторых местах видны отпечатки голых ступней. Большинство же следов сделаны ногами в носках".

*

Участник поисков Атманаки Г.В. также занятый палаткой, заинтересовался следами, не включая фантазии коллеги:

"Никаких следов вокруг палатки не было, т.к. вырывая яму вокруг набросали много снега, который был впоследствии унесен ветром, уничтожив все следы…. Метрах в 20-30 ниже палатки в долину Лозьвы вела вереница следов, хорошо сохранившихся до этого времени, вначале следы шли двумя группами, потом соединились вместе и видны были на протяжении 700-800 м, после чего, выйдя на свежий снег пропал…. Пройдя несколько каменистых гряд, пересекающих склон поперек, спустились в долину продолжая идти по следам".

*

Помощник начальника штаба в/ч Чернышов А.А. представлял воинский контингент поисковиков, поэтому хоть и был десантирован на перевал только к вечеру 27 февраля, следы засвидетельствовал по-военному четко:

"Начиная от палатки в 30-40 метрах обнаружены явные, хорошо различимые следы ног людей. Следы тянулись параллельными цепочками близко друг к другу, как бы люди шли держась друг за друга. Цепочки следов тянулись как бы двумя направлениями – 6 или 7 пар следов мы насчитали от палатки вниз в лощину, а левее их, метрах в 20, шли еще 2 пар следов. Затем эти следы (2 и 7 пар) метров через 30-40 сошлись вместе и больше не расходились.

На каменных грядах следы исчезли, а ниже камней они появились вновь, а затем потерялись. Следы были очень хорошо различимы. В отдельных следах было видно, что человек шел или босой или в одном хлопчатобумажном носке, т.к. отпечатались пальцы стопы.

В силу особенности ветров, в горах хорошо сохраняются следы, причем они видны бывают не в виде углублений, а в виде возвышения столбиков – снег под следом остается спрессованным и не выдувается, а вокруг следов снег выдувается. Под действием солнечных лучей след снеговой еще более твердеет и в таком виде сохраняется всю зиму. Ниже всех был виден один след в ботинке. Очень хорошо отпечатался каблук и пяточная часть, а промежуточная часть не отпечаталась.

Все следы были в направлении леса, который в лощине начинался справа. Там в последующем и были обнаружены трупы. Я не обнаруживал трупы, но к каждому из них я подходил".

*

Из всех свидетелей следов 27 февраля прокурор Темпалов В.И. дольше всех задержался в палатке, где тщательно искал следы борьбы и фиксировал найденные вещи, поэтому смотреть следы вышел последним. Он единственный, кто фотографировал следы (чьи фотографии дошли до огласки – так будет точнее). Тени на фотографиях говорят о предзакатном времени съемки.

"Внизу от палатки в 50-60 м от нас на склоне я обнаружил 8 пар следов людей, которые тщательно рассмотрел, но они были деформированы в ввиду ветров и колебаний температуры. Девятого следа установить мне не удалось и его не было. Следы мною сфотографированы. Они шли вниз от палатки. Следы показали мне что люди шли нормальным шагом вниз с горы. Следы были видны только на 50 метровом участке, дальше их не было так как чем ниже с горы тем больше снега. Внизу горы течет речка глубиной до 70 см. как бы из оврага, в котором местами глубина снега достигает от 2 до 6 метров толщиной. Куда шли следы в том направлении строго были и обнаружены пять трупов замерзших студентов".

*

Прокурор Иванов Л.Н., прибывший на место 29 февраля, мало что увидел своими глазами и в известном Постановлении скомпилировал впечатления участников поисков. Особо подчеркнув носки, валенки, босые ноги и сближение и расхождение отдельных цепочек.

"Ниже палатки, на протяжении до 500 метров на снегу сохранились следы людей, идущих от палатки в долину и в лес. Следы хорошо сохранились и их насчитывалось 8-9 пар. Осмотр следов показал, что некоторые из них почти босой ногой оставлены (например, в одном х/б. носке), другие имели типичное отображение валенка, ноги, обутой в мягкий носок и т.п. Дорожки следов располагались близко одна к другой, сходились и вновь расходились недалеко одна от другой. Ближе к границе леса следы исчезли – оказались занесенными снегом".

А теперь итожим. Что увидели поисковики, если смотреть все свидетельства в динамике?

*

Где начинаются следы

метрах в 8 от палатки

метров может 8-10 от палатки

в 15-20 м от палатки

метрах в 20-30 ниже палатки

от палатки в 30-40 метрах

внизу от палатки в 50-60 м

Следы исчезают на глазах, сглаживаются и заносятся ветром и снегом. При появлении первых свидетелей ветер успел сгладить и занести снегом, набросанным на палатку, 8 метров. За двое суток, к моменту освидетельствования Темпаловым, выполнявшим профессиональные обязанности по описанию следов, снег с палатки и остальной поверхности склона занес уже 50-60 метров. Через трое суток, к появлению Иванова, следы уже не читались.

*

Какова длина следов

примерно на 1 км по склону

порядка метров 800

на протяжении 700-800 м

метров 60, может быть 100

были видны только на 50-метровом участке

Между свидетельством Масленникова об 1 километре и свидетельством Темпалова о 50 метрах следы продолжали заноситься и исчезли на глазах поисковиков практически за двое суток. К моменту появления Иванова 29 февраля их не было. В Постановлении Иванов написал среднее арифметическое – 500 метров.

Полоумные дятловеды по-прежнему будут настаивать, что эти следы, исчезнувшие на глазах за двое суток, сделали дятловцы месяц назад?))

*

Чем оставлены следы

Общее место дятловедения: свидетели видели следы ног в валенках, в носках, без носков. Это было особо подчеркнуто Ивановым и повторено дятловедами тысячи раз. Это еще одна основа вечного сюжета для дятловедов, которые обязаны убивать группу 1-2 февраля на перевале, гоняя их в носках и босыми.

Легко убедиться, что первые четверо свидетелей никаких ног в носках и без носков не видели. Ноги в носках и без носков появляются только в показаниях Масленникова, начальника штаба поисковых групп, затем повторяются другими поисковиками и фиксируются Ивановым как всеобщие показания.

Валенки действительно были на оставивших следы. А откуда могли взяться "ноги в носках и без носков", если не считать огромного желания Иванова приписать их всем свидетелям? Элементарно. Следы не просто так исчезают на глазах двое суток, заносятся и сглаживаются, они при этом неизбежно видоизменяются, теряют форму. При желании можно и копыта оленей, и лапы медведей, и клеши-щупальца анунахов разглядеть, а желание у Масленникова, у последующих поисковиков, уже заряженных легендой о бегстве дятловцев из палатки в чем попало и босиком, у Иванова само собой, было огромным.

*

Откуда четкий след каблука ботинка – заглавный снимок этого поста

Многие успели увидеть, а Темпалов – заснять отпечатки ботинок, определив их по каблуку, вдавившемуся в снег (ничем не отличающиеся от отпечатков сапог с таким же каблуком). Ясно, что это ботинки (либо сапоги) бутафора. Ни одного ботинка (тем более сапога) ни на одном трупе дятловцев не было. Почему дятловеды никак не комментируют этот факт?

*

Почему все свидетели отметили большую глубину и вдавленность следов

Ответ еще проще. Оставившие следы шли не просто так, а с грузом. Несли те самые тела, найденные впоследствие вдоль линии этих следов. Четверых несли по двое, на весу, пятого – волокушей, самодельными саночками вроде этих, с сантиметровой глубины колеей. При такой скорости исчезновения следов уже через день от нее никаких следов не будет.

*

И здесь же уместно свидетельство Коптелова, которое не понадобилось Иванову для дела: "Во-первых, было странно, что их было только восемь! Во-вторых, парные следы были расположены в шеренгу!" "Парные следы в шеренгу" – всего лишь носильщики трупов, несшие свой груз парами. След девятого носильщика трупов, катившего волокушу, не такой глубокий, как у нагруженных восьмерых, он должен исчезнуть быстрее, поэтому девятый след в показаниях то есть, то нет, а если есть, то под вопросом…

Помощник начальника штаба в/ч капитан Чернышов еще более конкретен: "Следы тянулись параллельными цепочками близко друг к другу, как бы люди шли держась друг за друга". Все правильно. Несли тела по двое, лямками на плечах.

Исходя из картины следов в течение двух суток, когда они наличествовали, можно уверенно реконструировать действия бутафорской команды. Тела и вещи с палаткой были доставлены на место нахождения палатки. Вещи бросили наспех в палатку, поставив ее в идиотском месте. Старший (скорее всего он и был в ботинках или сапогах) скомандовал трупоносам нести тела в сторону леса параллельными маршрутами. Три трупа полностью закопали в снег по ходу маршрута, двоих доставили в лес, но бросили просто так, не закапывая, нарезали елочек, успели зажечь костер, когда поступила команда сматываться. Возвращались к обозу на Ауспии не по своим следам, а лесом; в лесу, как мы видим, любые следы исчезают в течение суток.

Слобцов хоть и любитель спирта, но все же заметил признаки вытаскивания трупов из общий кучи, куда был свален груз, принесенный от обоза: "От палатки по направлению ветра, т.е. в том направлении, где остались следы ног людей, на расстоянии около 0,5-1 метра обнаружили несколько тапочек от разных пар, также были разбросаны лыжные шапочки и другие мелкие предметы". Всю эту мелочь рассыпали, вытаскивая трупы.

Ну и кому сообщу, кому напомню сказанное в основном посте. Тела и вещи с комфортом везутся хоть автотранспортом, хоть двумя санями с лошадушками по ровному, как столешница, льду Лозьвы, далее Ауспии, зимник вдоль который был еще на картах 1960-х годов. От Ауспии до перевала 1300 метров ровной местности, доступной и пешочком с саночками, и любым северным саням. Самое удобное время доставки – ночь 23 февраля, полнолуние. Самый поздний срок доставки первых пяти тел и вещи на перевал – 24 февраля.

*

Почему никто не видел бутафоров с обозом

Потому что никто и не мог видеть.

Манси начали неорганизванный поиск еще 20 февраля и в принципе могли видеть и обоз, и след от него, но они искали лыжников либо трупы лыжников, а не грузовик или гужевой транспорт. Тем более никто не будет интересоваться следами обоза – искали лыжные следы, а не санные колеи.

Авиаразведка на Як-21 21 февраля не смогла пролететь над верховьем Ауспии из-за непогоды. Но в этот день обоз, грузовик или двое санок с лошадками, еще только готовился.

Первую организованную поисковую группу Слобцова вертолетом доставили только 23 февраля на гору Отортен, вторую группу Гребенника 24 февраля – вдоль русла Вижая, третью группу Аксельрода 25 февраля – на предполагаемый маршрут к востоку от Отортена. Всех в места далекие от главного места действия. Никто не мешал 23, максимум 24 февраля работе бутафоров.

*

О реальном количестве снега и частоте ветра

Добавим еще один документ о реальной метеорологической обстановке – могильный камушек на все сказки о следах дятловцев и прямое указание на принос едва прикрытых поземкой тел в лесу.

Снег шел 1-4, 6-13, 15, 19-22, 25 февраля; ливневый снег – 1, 21, 24-25 февраля; метели всех видов мели 4, 12-16, 23 февраля.

В Бурмантово ближайшая к перевалу метеостанция. Некоторые возражают, что до нее 66 км, а на перевале с самого 1-2 февраля снега могло не быть вообще, поэтому следы и остались. Чушь, разумеется. Ветер и без снега прекрасно справляется со следами, что мы увидели в течение двух суток, 26-27 февраля на перевале. Во-вторых, все многодневные явления с осадками, как правило захватывают большой район. Это циклоны, охватывающие территории не в десятки, а в сотни километров.

*

И наконец, трое, закопанных полностью, с головой, в снег, вообще не оставляют никаких шансов ни в какой теории на то, что они могли оставлять на этом снегу какие-нибудь следы, сохранившиеся почти месяц спустя.

Дятлов, Слободин, Колмогорова.

При этом и Колмогорова, и Слободин закопаны с головой на километровом отрезке следов, зафиксированных Масленниковым, то есть прямо под "следами дятловцев".

Схемы перевала.

Как могут совместить в своих головах закопанные с головой в снег тела дятловцев с оставленными на этом снегу "следами дятловцев" дятловеды, которые сами же и рисуют схемы расположения тел на маршруте от палатки до кедра – вот истинная загадка перевала.

*

Ума и здоровья!

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