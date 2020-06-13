Защита Ефремова опровергла сообщения о «ломке» у артиста

13.06.2020, 17:30, Новости дня

Адвокат артиста Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская опровергла сведения о том, что к нему вызывали нарколога для снятия «ломки».

«Михаилу Олеговичу не нужен врач и тем более нарколог, это фантазии СМИ и попытка высосать хоть что-то из пальца», – сообщила адвокат, передает РИА «Новости».

До этого СМИ сообщали, что к артисту якобы приезжал нарколог для снятия «ломки».

Напомним, в понедельник вечером Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель встречной машины был экстренно госпитализирован, однако умер в больнице. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

После ДТП Ефремова отправили под домашний арест. Позже в правоохранительных органах сообщили, что оснований для ужесточения меры пресечения в отношении Ефремова нет.

Спустя четверо суток после резонансного ДТП Ефремов выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего.