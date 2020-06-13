 

Пхеньян заявляет о грядущем разрыве отношений с Сеулом

13.06.2020, 17:28, Новости дня

Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что, "пришло время прервать отношения с южнокорейской стороной".

Она сообщила, что, пользуясь предоставленной ей властью, отдала распоряжение отделу по делам взаимодействия с врагом "решительно предпринять следующий шаг" в отношении Сеула.

Что же касается последующих действий в отношениях двух стран, Ким Ё Чжон указала, что решения по этому поводу будет принимать Генеральный штаб Корейской народной армии, пишет ТАСС.

Ранее заведующий отделом Единого фронта ЦК ТПК Чжан Гым Чхоль заявил, что КНДР утратила доверие к властям Республики Корея и предупредила Сеул о "прискорбных и мучительных временах" в связи с конфликтом вокруг агитационных листовок, которые южнокорейская сторона отправила на север с помощью воздушных шаров.

В ответ на распространение листовок КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей, в том числе коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячую линию руководства двух стран. Сеул выразил обеспокоенность ситуацией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / Под Ярославлем второй за неделю медведь вышел к людям

11.04 / Вайнштейну предъявили новые обвинения

10.06 / В Tele2 ответили на претензии ФАС из-за повышения тарифов

08.06 / Минтранс назвал первоочередные задачи для возобновления полетов за рубеж

02.05 / Названы продукты, которые снижают умственные способности

27.04 / Handelsblatt – американские правые воспринимают карантин как атаку на свои права

23.04 / Устроивший скандал в ижевском аэропорту замминистра освобожден от должности

05.06 / Трамп приказал сократить американский контингент в Германии

06.05 / ФРГ передала Москве первые 20 тыс. документов о советских военнопленных

27.04 / Французские стоматологи обнажились из-за нехватки масок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска