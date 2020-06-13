Пхеньян заявляет о грядущем разрыве отношений с Сеулом

13.06.2020, 17:28, Новости дня

Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что, "пришло время прервать отношения с южнокорейской стороной".

Она сообщила, что, пользуясь предоставленной ей властью, отдала распоряжение отделу по делам взаимодействия с врагом "решительно предпринять следующий шаг" в отношении Сеула.

Что же касается последующих действий в отношениях двух стран, Ким Ё Чжон указала, что решения по этому поводу будет принимать Генеральный штаб Корейской народной армии, пишет ТАСС.

Ранее заведующий отделом Единого фронта ЦК ТПК Чжан Гым Чхоль заявил, что КНДР утратила доверие к властям Республики Корея и предупредила Сеул о "прискорбных и мучительных временах" в связи с конфликтом вокруг агитационных листовок, которые южнокорейская сторона отправила на север с помощью воздушных шаров.

В ответ на распространение листовок КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей, в том числе коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячую линию руководства двух стран. Сеул выразил обеспокоенность ситуацией.