 

Защита Ефремова: актеру не нужен нарколог для снятия ломки

13.06.2020, 17:28, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом из-за ДТП со смертельным исходом, не вызывал нарколога для снятия ломки (абстинентный синдром), заявил адвокат Елизавета Шаргородская.

По ее словам, артист во врачебном вмешательстве не нуждается, это просто фантазии СМИ и попытка высосать сенсацию из пальца, передает РИА Новости.

 

Ранее СМИ сообщили, что актера посетил нарколог. Со вторника по решению Таганского суда Ефремов находится под домашним арестом. Он обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, что повлекло за собой смерть человека. Авария произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Машина, за рулем которого находился актер Михаил Ефремов, выехала на встречную полосу и врезалась в небольшой фургон. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции выяснили, что на момент аварии артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Водитель-курьер службы доставки Сергей Захаров скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело, виновному грозит до 12 лет лишения свободы.



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