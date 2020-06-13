Запланирован визит Шойгу и Лаврова в Турцию

13.06.2020, 17:16, Новости дня

Глава МИД Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу в воскресенье отправятся в Турцию для консультаций по региональной проблематике.

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами Российской Федерации Владимиром Путиными и Турецкой республики Реджепом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны Российской Федерации Сергей Лавров и Сергей Шойгу 14 июня 2020 года прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес», – сообщили в МИД, передает РИА «Новости».

Ранее администрация президента Турции сообщила, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В Кремле сообщили, что Путин и Эрдога выразили глубокую озабоченность продолжающимися в Ливии масштабными боестолкновениями.