 

Подземный тоннель, круглосуточная охрана и негодующие фермеры: Дэвид Бекхэм успешно избежал судебного разбирательства

13.06.2020, 17:15, Разное

Долгие споры Дэвида Бекхэма с его соседями по участку наконец завершены. И к счастью футболиста в его пользу. Яблоком раздора стала охранный пункт, который Дэвид намеревается построить на въезде на территорию его поместья за 6 миллионов фунтов стерлингов в Котсуолде.

Соседи Бекхэма изначально были против такого строительства и даже написали коллективную жалобу местным властям. Они утверждали, что здание “испортит уникальную атмосферу” оксфордширской местности. Предполагалось, что охранный пункт будет работать круглосуточно и сможет обеспечить семье футболиста охрану 24/7. Несмотря на очевидную пользу от такого соседства – наличие подобного пункта повышает безопасность во врем районе – местные жители, многие из которых фермеры, жаловались, что подобные постройки не соответствуют духу местности.

На днях же стало известно, что футболисту удалось уговорить соседей и те отозвали жалобу. Это значит, Бекхэм все же сможет исполнить свой замысел. Кроме того футболист планирует прорыть подземный тоннель, который позволит ему незаметно для окружающих, покидать поместье. Усилить охранные меры Дэвид решил после новостей, поступивших от коллег: в прошлом месяце на футболиста Деле Алли и его девушку Руби Мэй напали прямо в их доме. Грабители сильно избили спортсмена и обокрали его на 2 миллиона фунтов стерлингов.



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