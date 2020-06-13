Редкий выход: Кэти Холмс с 14-летней дочкой Сури на прогулке в Нью-Йорке

13.06.2020, 17:15, Разное

С тех пор, как в Нью-Йорке был объявлен карантин, Кэти в отличие от многих других знаменитостей перестала появляться на публике. Актриса придерживалась рекомендаций властей и старалась не выходить на улицу. Вчера впервые за долгое время Холмс вместе с дочкой Сури была замечена на Манхэттене. Вместе они сходили за холодным кофе, а после зашли еще в несколько магазинов.

В апреле Сури отмечала день рождения. Праздник прошел дома в кругу семьи. От шумной вечеринки по случаю 14-летия пришлось отказаться: пандемия была уже в самом разгаре и рисковать здоровьем любимых друзей было просто безрассудно. Впрочем, и вдвоем Кэти и Сури неплохо. Холмс не раз признавалась, что у нее с дочерью сложились прекрасные отношения.

Кэти Холмс и Сури Круз

Я так сильно ее люблю. Моей главной целью всегда было развить в ней ее индивидуальность. Убедиться, что она смогла стать на 100 процентов самой собой, сильной, уверенной в себе и своих силах. Чтобы она знала об этом. И она действительно очень сильная – и всегда была такой. Она выбирает себе увлечение и занимается им до тех пор, пока не добьется определенных успехов. И только после этого она говорит: “Окей, теперь я хочу изучить что-то другое”. Она очень целеустремленная и трудолюбивая.

Недавно я просматривала один фан-сайт, посвященный ей, и там было фото папарацци, на котором она совсем малышка. На меня нахлынуло столько эмоций. Пока она была маленькой, нас постоянно преследовали. Мне хотелось держать ее подальше от такого внимания, поэтому я выходила с ней на прогулку в парк в 6 утра, чтобы никто нас не увидел.

– делилась Кэти с журналистом InStyle в марте этого года.

Кэти Холмс в Нью-Йорке