Житель Екатеринбурга взял мать в заложники и пригрозил взорвать дом

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13.06.2020, 17:10, Разное

В Екатеринбурге неадекватный мужчина перерезал газовый шланг и пригрозил взорвать многоэтажный дом. Перед этим злоумышленник жестоко избил мать и запер ее в квартире.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. Они вызволили пострадавшую и передали врачам. По данным телеканала “360”, правонарушителя уже задержали. Мужчину доставили в медицинское учреждение для осмотра.



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