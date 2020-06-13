SpaceX Илона Маска произвела успешный запуск 61 спутника

13.06.2020, 17:10, Новости дня

SpaceX Илона Маска произвела успешный запуск ракеты-носителя «Фалькон-9» с космодрома на мысе Канаверал с 61 спутником на борту. Трансляция старта шла в YouTube-канале компании.

На орбиту запущены 58 спутников связи в рамках программы строительства сети высокоскоростного спутникового интернета Starlink и 3 спутника SkySat Earth, предназначенных для фотографирования Земли.

Это первый пуск SpaceX в рамках программы попутных пусков, когда ракета-носитель помимо основной нагрузки берет с собой дополнительную.

Первая ступень ракеты-носителя после пуска приземлилась на судно «Оф кос ай стилл лав ю» («Конечно, я все еще люблю тебя»).

Ранее в субботу американская частная космическая компания Rocket Lab запустила сверхлегкую ракету-носитель «Электрон» со стартовой площадки в Новой Зеландии.

На борту были три спутника Национального управления военно-космической разведки США, австралийский телекоммуникационный спутник Pathfinder и сверхмалый научный спутник НАСА.

SpaceX опубликовала цены на попутные пуски на сайте. Заказчику старта 13 июня вывод на полярную солнечно-синхронную орбиту обошелся в миллион долларов за 440 фунтов, то есть примерно в 5025 долларов за килограмм. Владельцы спутников назвали цену невероятно конкурентоспособной. ​