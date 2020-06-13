Шаманов призвал Киркорова удалить видео про десантников

13.06.2020, 17:08, Новости дня

Депутат Госдумы и экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за его видео в соцсетях о десантниках и удалить ролик.

«Я хочу сказать Филиппу Киркорову, что есть в РФ поговорка – не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников – тельняшку и берет… Моя вам рекомендация – извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага», – обратился к артисту Шаманов, передает РИА «Новости».

Он также вспомнил выражение десантника Валерия Востротина «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться» и порекомендовал Киркорову не обижать десантников.

Киркоров ранее опубликовал видео, в котором он выступил в образе десантника.

До этого певец в передаче «ВМаске шоу» высмеял шоу Елены Малышевой «Жить здорово», изобразив для нее «стоящий член» и исполнив «песню простаты».