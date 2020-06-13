 

CNN – индийское озеро внезапно стало розовым — эксперты теряются в догадках

13.06.2020, 17:05, Новости дня

Кратерное озеро Лонар в Индии, которому около 50 тыс. лет, внезапно окрасилось в розовый цвет, пишет CNN. Учёные предполагают, что причиной стало повышение солёности воды, распространение красных водорослей или оба этих фактора одновременно. Анализ проб в лаборатории должен поставить точку в этом вопросе, отмечает издание.


CNN

Озеро Лонар в индийском штате Махараштра внезапно изменило цвет и стало розовым, пишет CNN. Специалисты  считают, что причиной стало либо повышение солёности воды, либо увеличение популяции водорослей — либо оба этих фактора.

Местный геолог Гаджанан Харат рассказал, что озеро и раньше меняло цвет, но он не был таким ярким. «В этом году оно (озеро. — ИноТВ) выглядит особенно красным, потому что повысился уровень солёности воды, — объясняет он на видео, которое опубликовано в Twitter-аккаунте туристического отдела штата. — Количество воды в озере уменьшилось, и озеро обмелело, поэтому солёность возросла и привела к внутренним изменениям».

По словам геолога, учёные также анализируют, повлияло ли на изменение цвета присутствие красных водорослей. Пробы послали в несколько лабораторий, и после их изучения «мы сможем с определённостью сказать, почему вода стала розовой».

Как отмечает американская газета, озеро Лонар расположено в 500 км к востоку от Мумбая. По информации CNN News 18, оно сформировалось после падения метеорита 50 тыс. лет назад. Озеро является популярной туристической достопримечательностью, а его экосистему изучали учёные со всего мира. 



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