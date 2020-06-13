В Полтавской области найден мертвым полицейский чиновник

13.06.2020, 17:01, Новости дня

В полицию Полтавской области 12 июня поступило сообщение от прохожих, что неподалеку от села Ковалевка Полтавского района лежит человек без признаков жизни. Следственно-оперативная группа обнаружила в лесу в нескольких десятках метров от автомобиля Opel тело мужчины и охотничье оружие, сообщил департамент коммуникации областного управления Нацполиции.

Личность умершего установлена – им оказался служащий Главного управления Нацполиции в Полтавской области, который находился в отпуске, говорится в сообщении.

Достоверные источники сообщили изданию “Полтавщина”, что из собственного ружья застрелился Игорь Компаниец, начальник управления логистики и материально-технического обеспечения, член тендерного комитета областного главка полиции.

Telegram-канал Teza напомнил, что в 2017 году прокуратура подозревала Компанийца в хищении 44 тонн топлива, предназначавшегося для заправки полицейских автомобилей.

“Во время обыска у полицейского изъяли 70 бутылок дорогого алкоголя, 10 сабель, ружья и патроны, миллион гривен наличными и записи черной бухгалтерии. Но через год прокуратура закрыла дело против Компанийца, а суд вернул ему изъятые алкоголь, деньги и оружие”, – пишет Telegram-канал.