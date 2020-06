В Китае взорвался бензовоз: погибли как минимум 10 человек, 112 пострадали

13.06.2020, 17:01, Новости дня

В восточном Китае на скоростной трассе Шэньян – Хайкоу взорвался автомобиль, который перевозил цистерну с горючим. Об этом сообщает CCTV Asia Pacific на странице в Twitter.

По последним данным, погибли по меньшей мере 10 человек, еще более 117 получили ранения. Изначально сообщалось о 50 раненых.

Бензовоз взорвался после столкновения с впереди стоящим автомобилем. В результате взрыва некоторые авто отлетели в сторону на несколько метров.

На одном из видео зафиксирован момент, когда крупный обломок после взрыва пролетает над автомобильной дорогой и малоэтажными зданиями.

Отмечается, что от взрыва пострадали некоторые близлежащие дома и здание фабрики, пламя охватило несколько автомобилей на шоссе.

Как сообщает издание Soundofhope, больше всего пострадала деревня Ляншань, почти все оконные стекла которой были разбиты, а многие дома разрушены.