 

В Китае взорвался бензовоз: погибли как минимум 10 человек, 112 пострадали

13.06.2020, 17:01, Новости дня

В восточном Китае на скоростной трассе Шэньян – Хайкоу взорвался автомобиль, который перевозил цистерну с горючим. Об этом сообщает CCTV Asia Pacific на странице в Twitter.

По последним данным, погибли по меньшей мере 10 человек, еще более 117 получили ранения. Изначально сообщалось о 50 раненых.

Death toll rises to 10, 117 injuries and some others still missing

* 20 * 30 * 10 * 117 * pic.twitter.com/YgQ0RzZSL9

— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 13, 2020

Бензовоз взорвался после столкновения с впереди стоящим автомобилем. В результате взрыва некоторые авто отлетели в сторону на несколько метров.

台州

今天下午

油罐车爆炸 pic.twitter.com/kdW3w7E9RW

— * (@Onebtcer) June 13, 2020

На одном из видео зафиксирован момент, когда крупный обломок после взрыва пролетает над автомобильной дорогой и малоэтажными зданиями.

#Breaking: An oil tanker exploded close to the exit of a highway in Wenling, E.#China’s #Zhejiang Province and the explosion affected surrounding houses and vehicles, causing casualities: report pic.twitter.com/hHGIfrmfII

— Global Times (@globaltimesnews) June 13, 2020

Отмечается, что от взрыва пострадали некоторые близлежащие дома и здание фабрики, пламя охватило несколько автомобилей на шоссе.

看似戰爭後的樣子！實際是浙江油罐車爆炸現場！
補充一句假话：傷亡家屬情緒穩定。 pic.twitter.com/S3hpHZBtEK

— * (@MgOqkzLBRPLCHyN) June 13, 2020

Как сообщает издание Soundofhope, больше всего пострадала деревня Ляншань, почти все оконные стекла которой были разбиты, а многие дома разрушены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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