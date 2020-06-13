 

Несколько стран ЕС подписали контракт на 400 млн доз вакцины от коронавируса

13.06.2020, 16:48, Новости дня

Министры здравоохранения Италии, Германии, Франции и Нидерландов подписали контракт с англо-шведской фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавируса, сообщил глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца.

«Вакцина будет предназначена для всего населения Европы», – написал он в своем Facebook.

По его словам, вакцина разработана с помощью ученых из Оксфордского университета, ее производство будет проходить с участием Италии.

Он также уточнил, что экспериментальная фаза разработки вакцины находится в продвинутой стадии и по плану завершится осенью, а первая партия доз появится до конца года.

«Сегодняшнее подписание является первым перспективным шагом как для Италии, так и для Европы. Вакцина – единственное окончательное решение против COVID-19. По моему мнению, она также должна стать достоянием общественности, а не привилегией для немногих», – подытожил Сперанца.

Напомним, в ВОЗ сообщили, что отказ граждан делать прививки от коронавируса в случае создания доступной вакцины может иметь опасные последствия и нивелировать достигнутые успехи в борьбе с пандемией. В то же время вирусолог не увидел необходимости в вакцинации от COVID-19 «всех подряд».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / В РФ начались продажи нового планшета Huawei MatePad

14.05 / Врач рассказал об особенностях ухудшения состояния вирус-позитивных

28.05 / СНБО предложил создать в Украине новое министерство

21.05 / Навку выписали из больницы после коронавируса

08.05 / Стволовые клетки могут откладывать свою смерть

28.04 / Вирусолог дал прогноз по снижению числа новых случаев коронавируса в России

10.06 / WSJ: Трамп собирался уволить Эспера

09.06 / Ефремов готов оказать помощь семье погибшего в ДТП

30.04 / В РФ зарегистрирован рост числа пожаров на фоне самоизоляции

05.06 / Роспотребнадзор предупредил о новых видах мошенничества на фоне коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска