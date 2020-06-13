 

КНДР решила сделать «следующий шаг» в отношении Южной Кореи

13.06.2020, 16:48, Новости дня

Северная Корея в скором времени пойдет на «следующий шаг» в отношении Южной Кореи, сообщила младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон.

«Пришло время прервать отношения с южнокорейской стороной. Мы в скором времени предпримем следующий шаг [в отношении Сеула]. Я, пользуясь властью, данной мне верховным руководителем, нашей партией и страной, отдала распоряжение отделу по делам взаимодействия с врагом решительно предпринять следующий шаг», – сказала Ким Е Чжон, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Также политик добавила, что следующие решения в отношении Сеула «будут возложены на Генеральный штаб Корейской народной армии».

Напомним, в Южной Корее сообщили, что северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи. Во вторник сообщалось, что КНДР решила заблокировать все линии связи с Сеулом.

В США заявили о разочаровании в связи решением Северной Кореи прекратить диалог с Южной Кореей и призвали КНДР восстановить «дипломатию и сотрудничество».



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