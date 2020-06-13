 

Саудовская Аравия сбила йеменскую баллистическую ракету, есть раненые

13.06.2020, 16:30, Новости дня

ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету, стартовавшую с севера Йемена, несколько человек ранены, сообщило саудовское агентство SPA.

Ракету сбили над саудовским городом Наджран, ее запустили правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство.

«Совместные силы смогли перехватить и уничтожить баллистическую ракету, выпущенную поддерживаемой Ираном террористической группировкой хуситов из провинции Саада в направлении города Наджран», – отметило агентство.

Атаковавшие планировали поразить гражданские объекты и мирных жителей Наджрана, отмечается в сообщении.

«В результате этого некоторые гражданские лица были легко ранены осколками баллистической ракеты», – заявили в коалиции.

В феврале в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент уничтожения истребителя Tornado саудовских ВВС йеменскими повстанцами-хуситами.



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