Названы продукты, которые улучшают работу мозга

13.06.2020, 16:25, Новости дня

Международная команда исследователей во время новой работы обнаружила, что некоторые продукты обладают уникальными свойствами и способны улучшить работу мозга. Употребление таких продуктов эффективно предотвращает возрастное снижение когнитивных функций.

Учеными были определены несколько продуктов, которые насыщены питательными веществами, благотворно сказываются на состоянии мозга и обладают широким спектром полезных действий. Среди них: какао, виноград и зеленый чай.

Какао защищает клетки мозга от воспаления благодаря наличию высокого уровня антиоксиданта флаванола. Виноград эффективно борется со свободными радикалами, а также предотвращает повреждение клеток мозга. Кроме этого, ягоды винограда снижают уровень вредного холестерина, что очень важно для хорошей работы мозга. Благодаря действию соединения эпигаллокатехин-3-галлат в зеленом чае его любители имеют лучше организованные области мозга.