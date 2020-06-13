Названы продукты, которые улучшают работу мозга

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13.06.2020, 16:25, Новости дня

Международная команда исследователей во время новой работы обнаружила, что некоторые продукты обладают уникальными свойствами и способны улучшить работу мозга. Употребление таких продуктов эффективно предотвращает возрастное снижение когнитивных функций.

Учеными были определены несколько продуктов, которые насыщены питательными веществами, благотворно сказываются на состоянии мозга и обладают широким спектром полезных действий. Среди них: какао, виноград и зеленый чай.

Какао защищает клетки мозга от воспаления благодаря наличию высокого уровня антиоксиданта флаванола. Виноград эффективно борется со свободными радикалами, а также предотвращает повреждение клеток мозга. Кроме этого, ягоды винограда снижают уровень вредного холестерина, что очень важно для хорошей работы мозга. Благодаря действию соединения эпигаллокатехин-3-галлат в зеленом чае его любители имеют лучше организованные области мозга.



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