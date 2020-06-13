В РФ резко сократилось число разводов

13.06.2020, 16:16, Новости дня

В РФ количество разводов в апреле резко снизилось в годовом выражении на 74,4% из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, число заключения браков – на 40,5%, свидетельствуют данные Росстата.

В апреле, согласно статистике ведомства, число разводов составило 13783, за аналогичный период прошлого года их было зарегистрировано 53740. Тем временем браков зарегистрировано 33787 против 56818 годом ранее, передает РИА «Новости».

«Браки и разводы – их регистрация в ЗАГСе и есть юридический факт. Если люди не дошли до ЗАГСа, то соответственно, брак или развод тоже не оформлены. Поэтому статистика по бракам и разводам есть в полном объеме», – рассказал глава Росстата Павел Малков в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, меньше всего свадеб в апреле было в Кабардино-Балкарии – 4,3% от показателя апреля прошлого года. Однако в Курской, Пензенской, Липецкой и Воронежской областях, а также в Чувашии количество браков в апреле даже выросло.

«Абсолютный лидер – Липецкая область, где количество браков в апреле выросло почти в 1,5 раза к апрелю прошлого года», – отметил Малков.

Также глава Росстата сообщил, что в Мордовии, Омской и Владимирской областях количество разводов сократилось более чем в 10 раз.

«В целом получается, что браков в этом апреле было почти в 2,5 раза больше, чем разводов», – подытожил Малков.

Согласно данным Росстата, в январе-апреле 2020 года в РФ произошло снижение разводов на 22,1% в годовом выражении (155,8 тыс. разводов за первые четыре месяца 2020 года против 199,9 тыс. в январе-апреле 2019 года).

Напомним, в Китае ситуация сложилась противоположная. Так, на фоне режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции число разводов увеличилось. Как сообщали сотрудники ЗАГС, что супруги вынуждены из-за карантина проводить больше времени вместе, а это может привести к разводам.