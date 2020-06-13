В Казани потушили пожар на газораспределительной станции
13.06.2020, 16:16, Новости дня
Пожар на газораспределительной станции в Казани полностью потушен, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В 16.08 мск – полная ликвидация последствий пожара», – сообщили в МЧС, передает ТАСС.
Взрыв произошел около 22.00 мск в пятницу в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах сообщили об одном погибшем и троих пострадавших.
Пресс-служба ООО «Газпром сжиженный газ» сообщила, что возгорание с последующим взрывом на Казанской кустовой базе произошло при сливе жидкой фазы сжиженного газа из железнодорожных цистерн в стационарные.
Газета ВЗГЛЯД писала, что взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России.
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