Митрополит Иларион назвал причины изъятия детей из семьи

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13.06.2020, 16:15, Новости дня

Домашнее насилие должно быть единственной причиной изъятия детей из семьи, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он считает, что органы опеки в РФ в ряде случае к своим обязанностям подходят несколько формально. "Мы часто слышим о том, что произошла какая-то трагедия в семье, при этом органы опеки на эту семью не обращали никакого внимания", — признал архиерей.

В эфире программы "Церковь и мир" Иларион пояснил, что причины изъятия детей должны быть действительно серьезными. Например, алкоголизм одного или обоих родителей, причем ребенок систематически подвергается насилию с их стороны, а его жизни и здоровью угрожает серьезная опасность. А вот материальные трудности не должны быть поводом изымать ребенка, считает митрополит. Наоборот – подобная ситуация должна стать поводом позаботиться об этой семье и создать условия для развития детей в ней. И родители не должны воспитывать детей с оглядкой на каких-то посторонних лиц, которые могут вторгнуться в их жилища и отнять детей.

 



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