 

Зеленский отменил встречи и соблюдает карантин

13.06.2020, 16:15, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский отменил ряд запланированных встреч и соблюдает несколько карантинных мер. Об этом в субботу рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. По словам Мендель, в Офисе президента Украины постоянно проверяют температуру у сотрудников, они носят маски и соблюдают безопасную дистанцию. 

Мендель опровергла информацию источников украинских СМИ, которые сообщили о вспышке заболевания коронавирусом COVID-19 в Офисе Зеленского.

 

Мендель пообещала сообщить о подтвержденных тестами случаях заражение, как это было в случае с супругой президента Еленой Зеленской. "Пока информация, распространенная социальными сетями и анонимными источниками — это информационная вспышка", — заявил Мендель.

Ранее украинские СМИ сообщили, что COVID заболели советник главы государства Руслан Демченко и вице-премьер Алексей Резников. Они входили в состав делегации, летавшей на переговоры во Францию 12 июня.

Как рассказал сайту "КиевVласть" Алексей Резников, участвовавшие в поездке сдали тест на коронавирус. Он уточнил, что чувствует себя "нормально".



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