Пожар после взрыва газа в Казани потушен

13.06.2020, 16:15, Новости дня

Возгорание на газораспределительной станции в Казани ликвидировано, сообщили в МЧС России.

Ранее сообщалось о взрыве и пожаре, которые произошли на территории газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ" на наземном стационарном объекте емкостью 100 кубометров. Пожару был присвоен четвертый номер сложности. На место происшествия были оперативно стянуты силы МЧС России, прибыли два пожарных поезда. В тушении пожара задействовали 138 человек личного состава и 48 единиц специальной техники.

В результате происшествия погиб один человек, пострадали трое. Двое из них госпитализированы с ожогами в Республиканскую клиническую больницу Министерства здравоохранения Татарстана.