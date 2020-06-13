Благотворители обеспечили зарплату московским священникам

13.06.2020, 16:08, Новости дня

Пожертвования от благотворителей позволили выплатить зарплаты московским священникам за прошедшие два месяца, сообщил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волколамский Иларион.

Число пожертвований в церковных приходах существенно сократилось из-за введения режима самоизоляции, многие приходы оказались в непростой финансовой ситуации.

«Благотворители сделали пожертвование, которое позволит выплатить зарплаты московским священникам за два месяца. Это очень существенная сумма, и это очень весомое пожертвование», – сообщил митрополит в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

РПЦ, по его словам, принимает внутренние меры, чтобы «минимизировать потери».

«На 25% сокращена сумма отчислений от епархий, ставропигиальных (подчиняющихся непосредственно патриарху – прим. ВЗГЛЯД) монастырей и московских приходов в общецерковную казну», – отметил Иларион.

Митрополит отметил, что эта ситуация скажется на деятельности духовных учебных заведений и синодальных отделов.

Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что важно соблюдать санитарные правила после снятия ограничений, действовавших из-за распространения коронавируса.