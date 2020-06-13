Александр Васильев раскритиковал гардероб Зои Бербер: Полный винегрет
13.06.2020, 15:58, Разное
Александр Васильев сообщил, что с турецкого языка “бербер”
переводится как “перец”. Кутюрье отметил, что в Зое Бербер, возможно, и есть некоторая
перчинка.
Историк моды сравнил звезду сериала “Проект “Анна Николаевна” с актрисой Кариной
Разумовской, которая известна по теленовелле “Мажор”. У артисток, по словам эксперта,
много общего.
Их типаж – молодая, привлекательная, круглолицая, на вид
славянка. Девушки с такой внешностью сегодня в моде. Карина и Зоя различаются
разве что цветом волос.
Васильев подчеркнул, что у Бербер очень красивые глаза, их
форму он сравнил с маслинами. Несомненным плюсом актрисы является то, что она
стройная и высокая – 174 сантиметра.
Однако ведущий проекта “Модный приговор” отметил, что артистка не
умеет подчеркивать достоинства, которыми одарила ее природа. Хорошую фигуру Зоя прячет под просторными нарядами. Звезде к лицу оригинальные украшения, но она такие не носит, предпочитая простые и повседневные.
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Александр Васильев предположил, что Зоя Бербер еще не нашла
собственный стиль. “Сейчас в ее гардеробе полный винегрет: то она
спортсменка, то роковая женщина, то звезда танцпола, то наивная школьница”, – подчеркнул телеведущий. Артистка
не понимает, какую роль в ее профессиональной судьбе может сыграть одежда, уверен он.
Бербер следует выбирать женственные, романтичные наряды, отдавать предпочтение
струящимся тканям, бантам, рюшам и широким рукавам. Васильев считает, что на
ножках Бербер должна красоваться изящная обувь на высоком каблуке.
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