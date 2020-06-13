Le Figaro – Ле Пен вступилась за французскую полицию и потребовала отставки главы МВД

13.06.2020, 15:50, Новости дня

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступила в защиту французских полицейских на фоне протестов против произвола и расизма в правоохранительных органах, пишет Le Figaro. Политик посетовала на несправедливые условия труда полицейских и действующую в их отношении презумпцию виновности, а также воспользовалась случаем, чтобы потребовать отставки главы МВД Франции.



Reuters

Хотя визит Марин Ле Пен в комиссариат полиции города Вильнёв-Ла-Гарен планировался давно, это не помешало политику воспользоваться им, чтобы отправить несколько политических посланий накануне выходных, когда в стране должны проходить акции протеста против «полицейского насилия» и расизма, пишет Le Figaro.

Как отмечает издание, для председателя партии «Национальное объединение» встреча с полицейскими стала очередной возможностью призвать к отставке министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера. «Я требовала этого десять раз! Значит, могу потребовать и в одинадцатый. Очевидно, что он не на своём месте», — заметила политик. Как поясняет газета, это заявление стало ещё одним способом усилить давление на власть, которая уже столкнулись с гневом представителей правоохранительных органов после заявлений, сделанных главой МВД 8 июня. Министр, в частности, заявил, что любое должностное лицо, в отношении которого имеются «обоснованные подозрения в расизме», будет наказано, и объявил о запрете удушающего захвата при задержании преступников.

По словам издания, заявления главы ведомства прозвучали по настоятельной просьбе президента Эммануэля Макрона, который призвал главу МВД «ускорить» процесс изменения методов поддержания порядка после смерти Седрика Шувиата — курьера, убитого во время проверки на дороге в январе в Париже. В ответ на слова министра в пятницу полицейские вышли на акцию протеста в Париже по призыву профсоюзов.

Как подчеркнула Ле Пен, в отношении правоохранителей установилась «презумпция виновности». Лидер партии воспользовалась визитом в комиссариат, чтобы выразить свою поддержку полицейским, 54% из которых проголосовали за неё на президентских выборах 2017 года. Она осудила условия, в которых приходится работать представителям сил охраны правопорядка с «миллионами неоплачиваемых сверхурочных часов, ненормированным графиком, угрозами семьям и постоянными оскорблениями», а также посетовала, что их регулярно «бросают на произвол судьбы». Раньше они «хотя бы пользовались поддержкой начальства», с сожалением отметила лидер партии.

Помимо прочего Ле Пен отказалась признавать существование «полицейского произвола». «Конечно, существуют частные неполадки, но нельзя сказать, что насилие — структурная проблема в полиции нашей страны», — подчеркнула она, призвав президента, до сих пор не выступавшего публично на тему полицейского произвола, выразить свою поддержку правоохранительным органам во время грядущего воскресного телеобращения.