 

“Действия врага не остались безнаказанными”. Штаб ООС сообщил о ранении украинского военного

13.06.2020, 15:49, Новости дня

Сегодня в Донецкой области в результате обстрела со стороны боевиков получил ранение украинский военнослужащий. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

“13 июня вооруженные формирования РФ в очередной раз открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе [села] Пищевик. В результате обстрела один наш защитник получил пулевое ранение”, – сообщили в штабе.

Военнослужащего эвакуировали в госпиталь.

“Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения ООС, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются”, – сказано в заявлении.

#ООС #Операція_ОССьогодні, 13 червня, збройні формування російської Федерації в черговий раз відкрили вогонь з…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 13. juuni 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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