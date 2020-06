SpaceX вывела на орбиту 58 спутников Starlink с помощью ракеты Falcon 9

13.06.2020, 15:49, Новости дня

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

Как отмечается на сайте компании, запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) состоялся в 5.21 по времени Восточного побережья США (12.21 по киевскому времени).

На орбиту, помимо спутников Starlink, вывели три аппарата SkySat американской компании Planet Labs с портативными телескопом и камерой для мониторинга поверхности Земли. Спустя девять минут после запуска первая ступень ракеты-носителя была посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Трансляция запуска велась на YouTube-канале SpaceX.

Этот запуск спутников Starlink стал девятым. Первые 60 были запущены в конце мая 2019 года. 4 июня SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 c 60 спутниками Starlink. Теперь орбитальная группировка этих микроспутников состоит из 538 космических аппаратов.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.