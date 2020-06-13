 

SpaceX вывела на орбиту 58 спутников Starlink с помощью ракеты Falcon 9

13.06.2020, 15:49, Новости дня

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

Falcon 9 launches 58 Starlink satellites and 3 @planetlabs Skysats to orbit before returning to Earth and landing on a droneship pic.twitter.com/K6OjgJQZfv

— SpaceX (@SpaceX) June 13, 2020

Как отмечается на сайте компании, запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) состоялся в 5.21 по времени Восточного побережья США (12.21 по киевскому времени).

На орбиту, помимо спутников Starlink, вывели три аппарата SkySat американской компании Planet Labs с портативными телескопом и камерой для мониторинга поверхности Земли. Спустя девять минут после запуска первая ступень ракеты-носителя была посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/qv6aMiPGoq

— SpaceX (@SpaceX) June 13, 2020

Трансляция запуска велась на YouTube-канале SpaceX.

ВИДЕОВидео: YouTube / SpaceX

Этот запуск спутников Starlink стал девятым. Первые 60 были запущены в конце мая 2019 года. 4 июня SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 c 60 спутниками Starlink. Теперь орбитальная группировка этих микроспутников состоит из 538 космических аппаратов.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Киев назвал три «тактических задачи» по «возвращению» Крыма

23.04 / Белоруссия договорилась о прокачке нефти из Польши

21.04 / Ученые предупредили о стремительном таянии полюсов

12.04 / Барщевский предрекает увеличение числа разводов и банкротств после коронавируса

17.04 / В листьях ивы было обнаружено противораковое соединение

09.05 / В бывшем военном городке Удмуртии поджог травы вызвал взрывы снарядов: жители покидают дома

09.05 / Президент поздравил россиян с Днем Победы

03.06 / Появились фото пробившего стену поезда в метро Москвы

11.05 / Пьяный житель Ставрополья бросил гранату в односельчан

07.05 / В Германии призвали «немедленно снять» санкции против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска