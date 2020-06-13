Священник открыл церковь под видом бара

13.06.2020, 15:48, Новости дня

В Аргентине евангелистическая церковь открылась под видом бара в знак протеста на запрет властей проводить религиозные службы из-за коронавируса, пишут СМИ.

«Мы сегодня стоим здесь, одетые так, с подносом, потому что, по всей видимости, это единственный путь служения слову Божьему», – приводит слова пастора церкви Даниэля Каттанео Guardian.

Пастор и его коллеги оделись как официанты, в здании церкви расставили стулья и столики для прихожан с соблюдением мер безопасности.

«Мы хотим реализовать наше конституционное право исповедовать нашу веру», – отметил священнослужитель.

В начале июня в Кировской области паломники отправились по традиционному маршруту Великорецкого крестного хода, несмотря на то, что он был официально отменен из-за пандемии коронавируса.