 

Священник открыл церковь под видом бара

13.06.2020, 15:48, Новости дня

В Аргентине евангелистическая церковь открылась под видом бара в знак протеста на запрет властей проводить религиозные службы из-за коронавируса, пишут СМИ.

«Мы сегодня стоим здесь, одетые так, с подносом, потому что, по всей видимости, это единственный путь служения слову Божьему», – приводит слова пастора церкви Даниэля Каттанео Guardian.

Пастор и его коллеги оделись как официанты, в здании церкви расставили стулья и столики для прихожан с соблюдением мер безопасности.

«Мы хотим реализовать наше конституционное право исповедовать нашу веру», – отметил священнослужитель.

В начале июня в Кировской области паломники отправились по традиционному маршруту Великорецкого крестного хода, несмотря на то, что он был официально отменен из-за пандемии коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Мнения: На рынке недвижимости грядет революция

30.04 / В Чувашии прошел «черный дождь»

22.04 / Цена нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель

03.06 / Боевики на Донбассе целенаправленно обстреливали позиции ВСУ из жилых кварталов – штаб ООС

15.05 / GP о реакции России на новую стратегию нацбезопасности – Москва пытается маргинализировать Варшаву в НАТО и ЕС

21.04 / «Яндекс» отказался отключать «Разговорчики» в навигаторе

25.04 / В Москве выздоровели 312 больных коронавирусом

07.06 / Беспорядки в Лондоне, десятки раненых полицейских: чего добиваются протестующие?

02.06 / В ОП заверили в безопасности голосования по Конституции для участников и наблюдателей

07.05 / Стартовал проект Российского движения школьников и киностудии «Династия»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска