В Рязани подозреваемый в краже протаранил машину СОБРа

13.06.2020, 15:48, Новости дня

В Рязани подозреваемый в кражах протаранил автомобиль СОБРа Росгвардии в попытке скрыться от правоохранительных органов.

Рязанский СОБР и оперативники полиции задержали подозреваемых в серии хищений в регионе, сообщается на сайте ведомства. Задержание проводилось на Солотчинском шоссе.

«Один из злоумышленников попытался скрыться на автомобиле, протаранив блокировавший его служебный транспорт Росгвардии, но был задержан. Никто из сотрудников СОБР не пострадал», – отмечается в релизе.

В автомобиле у задержанных нашли крупную сумму денег и электронные приборы для вскрытия автомобилей. Подозреваемых передали в полицию.

В марте водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил на каршеринговом автомобиле бетонное ограждение на Красной площади в Москве.