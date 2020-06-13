На юге Китая из-за наводнений эвакуировали 29,5 тыс. человек

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13.06.2020, 15:30, Новости дня

Власти провинции Гуйчжоу на юге Китая эвакуировали 29,5 тыс. местных жителей из-за продолжительных проливных дождей и наводнений, сообщило в субботу агентство Синьхуа.

По его данным, из-за резкого повышения уровня воды в реках более 700 тыс. человек оказались в зоне повышенного риска, передает ТАСС.

Уточняется, что в некоторых районах китайской провинции за минувшие сутки выпадало более 160 мм осадков в час.

Провинциальный центр по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий объявил о введении на территории региона высокого (второго из четырех) уровня реагирования на ЧП.

Как отмечают местные метеорологи, ливни в этой части страны оказались самыми сильными за последние 60 лет.

Напомним, во время весеннего паводка наводнение в финской Лапландии достигло почти полувекового рекорда. Так, из-за быстрого таяния снегов уровень рек поднялся до максимума, зарегистрированного в 1973 году.



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