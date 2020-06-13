Особое кино

13.06.2020, 15:22, Разное

Как работает первая в мире киношкола для людей с ограниченными возможностями.

Обычно я пишу о детях с инвалидностью. Но сейчас я хочу написать о взрослых людях с ограниченными возможностями. Среди них есть ребята с творческими талантами, и многие хотят работать в сфере кино, но не имеют такой возможности из-за проблем со здоровьем и нежелания педагогов и мастеров кино работать с такими людьми. Однако в 2016 году в РФ появилась первая во всем мире бесплатная киношкола «Без границ» для людей с ограниченными возможностями.

Олег Любаевдиректор киношколы «Без границ»

«Меня часто спрашивают: “Как у вас возникла такая идея — создать киношколу для инвалидов?” Я пришел к ней совершенно случайно. В какой-то момент у меня просто возникло желание помочь реализоваться людям с ограниченными возможностями в творческой сфере кино. Перед созданием киношколы мы провели опрос и выяснили, что многие люди с особенностями хотят стать режиссерами и сценаристами. Но это для них оставалось только мечтой. Нашей основной целью было помочь ребятам достичь своих желаний и целей. Начались наши занятия кино с обычных мастер-классов.

Первый мастер-класс состоялся в июле 2016 года, его провел Владимир Хотиненко. Желающих поучаствовать в мастер-классах было очень много. И мы решили действовать. В декабре 2016 года был открыт набор на обучение. Ребята сдают экзамены на уровне ВГИКа и проходят три тура. Сейчас в киношколе можно выучиться на сценаристов, режиссеров кино и монтажа. Проект действительно уникальный, поэтому сначала я думал, что найти спонсоров будет легко. Но это оказалось не так.

Конечно, на нашем пути попадались люди, которые нам помогали, но их было крайне мало. Но я и мои коллеги были так вдохновлены идеей создания “доступного кино”, что не собирались сдаваться и решили идти дальше. Мы постепенно, маленькими шагами начали складывать систему обучения.

Сейчас уровень знаний у наших выпускников довольно высокий. Например, две работы из прошлого выпуска поедут на “Кинотавр”.

Мы также хотим открыть филиалы. Но об этом пока говорить рано, потому что для реализации этой идеи нужны финансы. Но глядя на то, как стараются ребята и как они добиваются своих целей, я готов двигаться дальше и развивать нашу киношколу».

А что думают ученики киношколы? Какие цели перед собой ставят? Всегда ли все им удается?

ИГОРЬстудент режиссерского и сценарного факультета

Я с юности пишу музыку, я композитор. У меня когда-то давно появилась мечта снять свой фильм и написать для него музыку.

Я с детства очень любил кино. Мне не только нравилось его смотреть — я хотел понимать мир кино и жить в нем, потому что кино — это свобода мысли и самовыражения.

Но кинематограф для меня оставался долгое время загадкой и несбыточной мечтой. Мне все говорили, что у меня ничего не получится из-за моих особенностей, что в киноиндустрии не пробиться без денег, что у меня нет таланта. Но в прошлом году я поступил в киношколу “Без границ”.

Я думаю, название школы говорит само за себя: это место, где тебе показывают, что все возможно.

Возможно разрушить стереотипы о том, что люди с ограниченными возможностями не могут быть одаренными. Возможно говорить то, что думаешь, твои высказывания будут слушать.

Мы с удовольствием ходим на уроки и занятия сценаристикой. Да, задания бывают сложными, иногда их очень трудно выполнять. Но наши работы никогда не оставляют без внимания.

Сейчас, когда все сидят на карантине, мы проводим с моими одногруппниками онлайн-встречи, где обсуждаем планы на будущее и выдвигаем свои идеи по поводу дипломной работы.

Мы посещаем дистанционные мастер-классы киношколы. В обычное время у нас происходит много интересного, например, недавно руководство киношколы пригласило Клима Шипенко, режиссера самого кассового фильма 2020 года “Холоп”. Он рассказывал нам о своей карьере, о жизни и о том, как он стал режиссером. Но самое главное — то, что в нас верят, нас хотят учить, показывают, что мы нужны и важны.

Мастер-класс Клима Шипенко. Фото: facebook киношколы «Без границ»

Это мотивирует и дает силы идти дальше. Ведь огромный путь начинается с маленького шага, который мы, студенты киношколы, сделали.

Многим кажется, что люди с ограниченными возможностями сильно отличаются от обычных людей, — у них особый образ мышления, другой опыт. Действительно ли преподавательская работа с ними отличается от обычной? Или, может быть, это бессмысленная трата времени, как считают некоторые?

Александр Боковиковмастер и педагог режиссерского факультета киношколы «Без границ»

«Я преподаю режиссуру в киношколе уже третий год. Преподаю я не только в ней, так что могу сказать, что для меня особенности преподавания заключаются только в возрасте студентов. Если ребята молодые, то им приходится что-то объяснять по нескольку раз. Со взрослыми людьми, у которых больше жизненного опыта, мне работать проще. Могу сказать, что со студентами нашей киношколы мне работать гораздо легче, чем с обычными людьми, потому что, сколько бы особенным ребятам ни было лет, в своей жизни они много чего видели.

Фото: facebook киношколы «Без границ»

Они глубокие, интересные личности. Они хотят воспринимать ту информацию, которую я им пытаюсь донести. Студенты киношколы “Без границ” заинтересованы в обучении.

Когда я пришел в киношколу в первый раз, у меня не возникло никакого барьера при общении со студентами, и мы сразу нашли общий язык. Есть ли у кого-нибудь из моих учеников в киношколе талант режиссера?

Скажу так: Стивена Спилберга, когда он пришел поступать на режиссерский факультет, не приняли и сказали не пытаться заниматься режиссурой, но в будущем он стал выдающимся режиссером.

А те, кого взяли с радостью, стали никем. Людей творческих среди моих “особенных” учеников я знаю много. А вот кто станет режиссером, кто станет лидером съемочной группы, за кем пойдут — этого я не знаю. Не потому, что они не такие, как все, а потому, что это зависит от жизненных установок, от характера человека и от желания высказаться. Я никогда не считал, что обучение людей с особенностями — бессмысленная трата времени.

Прежде всего кино — это высказывание. Особенные люди имеют большой жизненный опыт, они много видели в своей жизни, у них есть своя жизненная позиция. И я уверен, что им есть что сказать этому миру».

Такие проекты, как киношкола «Без границ», должны создаваться, они нужны людям с ограниченными возможностями. Недостаточно говорить о необходимости улучать жизнь инвалидов.

Но как только заинтересованные люди начинают создавать «доступную среду» и давать особенным людям возможность заниматься тем, что им нравится, они сталкиваются с рядом проблем: нужна помощь, нужно место, где они бы смогли реализовать свою идею. А значит, нужны спонсоры, нужны гранты — а главное, нужно общественное понимание, что такие организации очень важны и делают полезное дело. Именно они создают новое общество, в котором каждый может найти свое место в жизни.

Злата Аскерко

специально для «Новой»