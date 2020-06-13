 

Москва не увидела позитивных сигналов по продлению СНВ-3

13.06.2020, 15:16, Новости дня

Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остается жить несколько месяцев, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Москва пытается определить, как США собирается двигаться в области стратегической безопасности, отметил посол в эфире Первого канала, передает ТАСС.

«Мы видим, что архитектуры безопасности сегодня практически нет. Есть ДСНВ, жить которому остается несколько месяцев. Говорю достаточно пессимистично, потому что пока никаких позитивных сигналов по этому вопросу я не просматриваю», – сказал Антонов.

Ранее СМИ сообщили, что США якобы готовы выйти из СНВ–3.

Напомним, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и специальный представитель президента США Маршал Биллингсли договорились возобновить в июне переговоры по Договору о стратегических наступательных вооружениях. СМИ сообщали, что встреча пройдет в Вене 22 июня.



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