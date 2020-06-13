ВСУ обстреляли окрестности донецкого аэропорта

13.06.2020, 15:08, Новости дня

Украинские военные произвели обстрел окрестностей донецкого аэропорта и поселка Александровка в пригороде Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел произошел утром в субботу в период между 4.20 и 5.05 мск, пояснили в представительстве республики, передает ТАСС.

Стрельба велась со стороны подконтрольных Киеву поселков Марьинка и Опытное, всего было выпущено пять мин калибром 82 мм, 40 выстрелов из зениток и 30 выстрелов из вооружения БМП-2. Кроме того, огонь был открыт из гранатометов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберное.

Ранее в Кремле заявляли, что обстрелы Донбасса с украинской стороны вызывают беспокойство у Кремля, поскольку ситуация угрожает жизням жителей самопровозглашенных республик.

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов сообщал о фактическом выходе Киева из Минских соглашений. Ситуацию комментировал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.