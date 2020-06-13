 

ВСУ обстреляли окрестности донецкого аэропорта

13.06.2020, 15:08, Новости дня

Украинские военные произвели обстрел окрестностей донецкого аэропорта и поселка Александровка в пригороде Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел произошел утром в субботу в период между 4.20 и 5.05 мск, пояснили в представительстве республики, передает ТАСС.

Стрельба велась со стороны подконтрольных Киеву поселков Марьинка и Опытное, всего было выпущено пять мин калибром 82 мм, 40 выстрелов из зениток и 30 выстрелов из вооружения БМП-2. Кроме того, огонь был открыт из гранатометов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберное.

Ранее в Кремле заявляли, что обстрелы Донбасса с украинской стороны вызывают беспокойство у Кремля, поскольку ситуация угрожает жизням жителей самопровозглашенных республик.

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов сообщал о фактическом выходе Киева из Минских соглашений. Ситуацию комментировал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Новый тропический шторм угрожает побережью Мексиканского залива

12.04 / Суд в Восточной Германии разрешил местным жителям гулять на побережье Балтийского моря на Пасху

10.05 / Коронавирус унес жизни более 280 тысяч жителей Земли

09.06 / Супруга погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась идти на мировую

09.06 / В РФ введут билеты для рыболовов-любителей

22.04 / Филатов: В Днепре произошла конкретная вспышка COVID-19

06.05 / Дэйна Уайт: Макгрегор против Масвидаля? Это отличная идея!

08.05 / Юрист предупредил об опасности оставления кассовых чеков в магазине

19.05 / Испытания эффективности БЦЖ в борьбе с COVID начались в Южной Африке

14.04 / Роспотребнадзор дал совет по питанию в условиях самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска