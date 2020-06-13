Коэффициент распространения коронавируса в РФ не поднимается третий день

13.06.2020, 15:08, Новости дня

В РФ коэффициент распространения коронавируса в субботу остался на уровне 0,98, следует из подсчетов на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Коэффициент распространения коронавируса в РФ снизился 11 июня на 0,02 и находится на отметке 0,98 уже третий день подряд, передает ТАСС.

При этом в Москве он вырос на 0,02 и составил 0,78.

Среди десяти регионов с наибольшим количеством вирус-положительных пациентов коэффициент ниже единицы держится в Подмосковье – 0,97, Санкт-Петербурге – 0,87, Дагестане – 0,79, а также в Нижегородской области – 0,85, Тульской области – 0,9, Ростовской области – 0,98 и Калужской области – 0,96.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. После этого, если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее – к третьему.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 8706 случаев коронавируса. Накануне в России подтвердились 8987 случаев коронавируса. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 281.