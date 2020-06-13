 

Пособия и выплаты планируется назначать без предоставления справок

13.06.2020, 15:08, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин в субботу подписал распоряжение о назначении социальных пособий и выплат без предоставления справок гражданами, сообщила пресс-служба российского правительства.

«Гражданам для получения социальной поддержки не придется собирать справки. Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», отмечено в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что выплаты назначаются на региональном уровне. Как показала практика, у органов исполнительной власти субъектов нет доступа к некоторым сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок у гражданина достоверно оценить, нуждается ли он в социальной поддержке.

Так, распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идет в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС, отмечено в сообщении.

Напомним, в апреле президент Владимир Путин распорядился сделать оформление пособий максимально простым и необременительным в дистанционном порядке. Такая мера касается в первую очередь выплат родителям детей от трех до семи лет, потерявшим работу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Обнаружена молекула, которая сжигает жир

23.04 / Генсек ООН призвал не допустить репрессий на фоне коронавируса

07.05 / Заявки на участие в акции «Бессмертный полк – онлайн» подали около 2 млн человек

05.06 / В Москве возобновили работу ярмарки выходного дня

23.04 / Украина отвергла возможность закрепления “особого статуса” Донбасса в Конституции – Офис президента

04.06 / “Крутой кофе в Хмельницком”. Зеленский сходил в кафе, которое не имеет права обслуживать клиентов из-за карантина

27.04 / Россия вернулась в пятерку лидеров по военным расходам

09.05 / Портал Life запустил многочасовой марафон «Наша Победа»

20.04 / Автоновости: Kia Cerato обзавелась электрической версией

08.06 / Мишустин поручил доработать план восстановления экономики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска