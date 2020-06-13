Мнение: Живой Журнал и соцсети

13.06.2020, 15:04, Разное

Живой Журнал и соцсети

Странно, вообще, что я вернулся, или скорее, пришел к блогерству. Но я не об этом. Создал я дневник в Живом Журнале в далеком 2009 году, и в течении последующих лет изредка к нему возвращался, писал посты и вновь о нем забывал на годы. За это время журнал достиг своего пика популярности и стал понемногу уступать свои позиции сильно развившимся социальным сетям, тому же Facebook, ВКонтакте, Одноклассникам, YouTube. Кто следит за динамикой развития соцсетей в интернете, тот об этом знает.

У меня, кстати, там тоже есть аккаунты. Особенно в этом плане примечателен YouTube, визуальный контент которого привлек к себе большую часть подрастающего поколения и сейчас является лидером по популярности. Тот же Facebook, до какого-то момента, являл собой соцсеть интеллектуалов, но сейчас это далеко не так. Да, соцсети очень удобны для общения, они ведь и созданы для этого, но вот вести в них дневник собственных мыслей и наблюдений оказалось для меня невозможным, хотя я и пытался. Одно время я использовал для этого Facebook, но дело в том, что это огромная, но закрытая от всего мира система, со своей сложной системой модерации, которая сама решает, какой мой контент имеет право быть показан и кому. А для меня же главное – открытость, внутреннее состояние свободного полета, способность заниматься творчеством без пределов, где я могу выразить то, что хочу, и как хочу. И Живой Журнал это чувство внутренней свободы дарует. У журнала есть всё, что мне требуется для работы в нем. Многие пеняют на его новый функционал и дизайн, но мне он чрезвычайно понравился, ничего лишнего и очень удобно, меня ничто не отвлекает от творчества. Есть некоторые вопросы к ИИ журнала, так как он не всегда правильно оценивает категорию, к которой нужно отнести запись, но это совершенно не критично. Так что я надеюсь, Живой Журнал ещё вернет своё былое величие, тем более что для писательской среды лучшего на данный момент инструмента в сети я просто не нашел.