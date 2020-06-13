Губернатор Подмосковья рассказал о смертности от коронавируса

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13.06.2020, 15:00, Новости дня

В Подмосковье в мае умерли 1 606 человек, у 506 из которых был подтвержден коронавирус COVID-19. Еще у 900 человек были симптомы нового коронавируса, однако диагноз подтвержден не был. Остальные 200 умерших страдали хроническими заболеваниями, на которые повлияла коронавирусная инфекция.

Такие данные о смертности по Московской области сообщил в эфире "России 24" губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, патологоанатомическая служба делает вскрытия в 100 процентах случаев, хотя это занимает определенное время. Пик смертности, как и предполагали власти, приходится на май.

В июне и смертность, и число госпитализаций снижаются, отметил Воробьев. С начала пандемии, по его словам, спасено 35 тысяч жизней. Губернатор выразил благодарность медикам.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала на брифинге в правительстве, что пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в РФ пришелся на 11 мая. Сейчас доля Москвы и Подмосковья в общем количестве новых случаев коронавируса, выявляемых в стране ежедневно, снизилась и уже составляет менее четверти: идет смещение прироста в сторону других регионов нашей страны.



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