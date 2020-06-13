 

РПЦ поддерживает инициативу детского омбудсмена сократить число абортов в России

13.06.2020, 15:00, Новости дня

Русская Православная Церковь одобряет инициативу детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой об уменьшении финансирования медицинских учреждений, в которых делают аборты. Также Кузнецова предложила сократить продажу абортивных препаратов.

Как напомнил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", Церковь считает аборт убийством, потому дети имеют право на рождение. Сокращение числа абортов и меры, направленные на это, сказал митрополит Иларион, РПЦ приветствует.

Иерарх не согласился с аргументом, что меньшая финансовая поддержка клиник приведет к росту нелегальный абортов. Такую логику митрополит Иларин назвал "хромой".

"Потому что это примерно то же самое, что сказать: давайте узаконим убийства для того, чтобы у нас не было криминальных убийств", — заключил митрополит.



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