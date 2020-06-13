Глава Росстата сообщил о росте показателей смертности от коронавируса

13.06.2020, 15:00, Новости дня

В восьми регионах РФ показатель смертности вырос более чем на 5% в годовом выражении, заявил глава Росстата Павел Малков в интервью телеканалу "Россия 24". Это Москва, Московская область, Ленинградская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Хабаровский край, Костромская область и Томская область.

Именно в апреле из-за коронавируса показатели смертности существенно изменились. В Томской области количество умерших возросло на 20,7% в годовом выражении, в Москве — на 19,5%, в Костромской области — на 14,5% и в Подмосковье — на 13,4%, в ЯНАО — на 11,4%, в Республике Алтай — на 11%, в Хабаровском крае — на 6,8%, в Ленинградской области — на 5,9%.

Малков обратил внимание, что на качество первичных данных влияет несколько факторов, как то: эпидемиологическая ситуация, местное законодательство, организация работы в регионе. Так, если перед погребением по местному закону нужно получить свидетельство о смерти в ЗАГСе, то цифры будут точны (это касается Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей). В СКФО и ЮФО такая регистрация не требуется, поэтому по смертности есть выпадающие данные, которые потом будут досчитываться.

Естественная убыль населения РФ в январе-апреле текущего года составила 160,3 тысячи человек 18,2 тысячи в прошлом году). Данные будут дополнены после снятия карантинных мер, подчеркнул чиновник. Новорожденных зарегистрировано 449,2 (478,5 тысячи в 2019 году).

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге правительства сообщила, что коронавирус стал основной причиной смерти 1 660 россиян в апреле и был выявлен у 1 052 россиян, умерших в апреле по другим причинам. В целом смертность в РФ в апреле оказалась на 2,9 процента меньше, чем тот же месяц 2019 года. В абсолютных цифрах снижение составило 4,4 тысячи человек.