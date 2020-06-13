Происшествия: Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему РФ

13.06.2020, 14:48, Новости дня

В нефтегазовом секторе РФ произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить?

В пятницу на казанской кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ» произошел взрыв газа в наземном газохранилище. В результате загорелся один из 24 резервуаров с газом объемом 170 кубометров, а высота факельного горения достигала 50 метров.

В связи с этим возникшему пожару был присвоен четвертый номер сложности из пяти возможных. К тушению привлекли 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник, благодаря чему к утру субботы МЧС удалось локализовать пожар.

В результате происшествия один человек погиб и двое пострадали. Оба пострадавших госпитализированы с ожогами. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

В субботу в МЧС заявили, что пожар не угрожает жилым домам, однако для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации последствий аварии, был введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Также на месте происшествия работает передвижная лаборатория. По данным специалистов, превышения предельно допустимой концентрации углеводородов в воздухе нет.

Позже пресс-служба ООО «Газпром сжиженный газ» сообщила, что возгорание с последующим взрывом произошло при сливе жидкой фазы сжиженного газа из железнодорожных цистерн в стационарные. В пресс-службе добавили, что компания оказывает всестороннее содействие работающим на месте представителям оперативного штаба МЧС, следователям и сотрудникам Приволжского управления Ростехнадзора.

«К сожалению, такие аварии иногда случаются и в России, и за рубежом. Можно вспомнить взрыв в 2017 году на крупнейшем газовом хабе Баумгартен в Австрии, из-за чего прервались поставки российского газа. В Казани не тех масштабов история, но в ходе расследования важно установить: инцидент произошел в зоне ответственности компании или Ростехнадзора», – сообщил газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Эксперт также обратил внимание на то, что в последние время количество подобных аварий в РФ участилось, среди них – разлив топлива в Норильске и пожар на нефтяном резервуаре в Нижневартовске.

«Но я сомневаюсь в том, что перечисленные инциденты – это звенья одной цепи. Хотя очевидно, что у нас компании и чиновники где-то недорабатывают: есть вопросы по соблюдению регламентов, есть вопросы профессионализма. Я не думаю, что наша инфраструктура доведена до ручки и завтра все взорвется, но проблемы есть, и с ними нужно работать», – отметил Митрахович.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев считает, что законодательство, регулирующее нормы содержания объектов повышенной опасности, выглядит «достаточным», и если следовать букве закона – количество аварий можно сократить.

«В большинстве случаев заранее известно о состоянии оборудования на том или ином предприятии, также известно об источниках повышенной опасности. Но исполнение норм законодательства у нас хромает. В том числе – из-за безответственности отдельных лиц», – сказал Селезнев газете ВЗГЛЯД.

«Кроме того, необходима дифференциация инцидентов. Например, катастрофа в Норильске произошла на предприятии, у которого достаточно средств для ремонта своих объектов. А в других случаях мы можем иметь дело с предприятиями, которые едва держатся на плаву», – продолжил собеседник.

«Из-за этого нам необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовой. Есть проблемы с электроэнергетикой, теплосетями, водоснабжением, дорогами и мостами. Недавний обвал железнодорожного моста в Мурманске тому пример», – отметил депутат.

«При этом нынешние планы по развитию инфраструктуры выглядят точеными и лоскутными. Нужен отдельный национальный план, реализация которого позитивно скажется на безопасности, занятости граждан и улучшении делового климата», – резюмировал Селезнев.

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