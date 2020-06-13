В Россию прибыли военные из Казахстана для участия в параде Победы

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13.06.2020, 14:48, Новости дня

В Москву прибыли военные Казахстана, они примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщило минобороны страны.

«Парадный расчет военнослужащих десантно-штурмовых войск вооруженных сил Казахстана во главе с заместителем главнокомандующего сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майором Даулетом Оспановым прибыл в Россию для участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Самолет с казахстанскими военными прибыл на аэродром «Чкаловский» в пятницу. Иностранные военнослужащие будут проживать в военном санатории «Звенигородский».

«В целях обеспечения безопасности здоровья участникам парада запрещено выходить за его пределы, кроме тренировок, чтобы исключить контакты с населением… Военнослужащие перед убытием сдали ПЦР-тесты на коронавирус», – добавили в ведомстве.

Такие тесты участники парада будут сдавать каждые три дня, отметили в минобороны Казахстана.

«Подготовка будет осуществляться в строгом соблюдении карантинных мер с выполнением комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий: медицинский осмотр дважды в сутки, санитарная обработка и проветривание помещений, обеспечение военнослужащих необходимыми дезинфицирующими и медицинскими средствами индивидуальной защиты», – добавили в пресс-службе ведомства.

Тренировки планируется проводить на парадной площадке полигона «Алабино», первая тренировка запланирована на 15 июня.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные готовы к проведению парада Победы в Москве 24 июня.

Президент Владимир Путин отмечал, что для иностранных гостей парада Победы нужно будет обеспечить полную безопасность в условиях распространения коронавируса. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что подтвердили намерение посетить Москву 12 иностранных лидеров.

Газета ВЗГЛЯД писала, лидеров каких стран ждут на параде Победы.



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