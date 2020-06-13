Продюсер сериала “Ведьмак” ответил на обвинения в наплевательском отношении к оригинальной истории

13.06.2020, 14:45, Разное

Литературной основой сериала “Ведьмак” является одноименный

цикл романов польского писателя Анджея Сапковского. Книги в жанре фэнтези имеют

множество поклонников по всему миру. Фанаты придают большое значение сюжету

саги. Любое отступление от оригинальной истории в сериале вызывает у них негодование. В Сети пишут, мол, создатели теленовеллы наплевательски относятся к первоисточнику.

Лорен Шмидт Хиссрих в своем твиттер-аккаунте ответила на

критику ценителей романов Сапковского. Она сообщила, что в многосерийной ленте

можно лишь воспроизвести дух романа. Невозможно один в один экранизировать

цикл книг: только диалоги героев могут занять часы экранного времени.

Шмидт Хиссрих отметила, что подобранные ею сценаристы хорошо

знакомы с литературной основой. Более того, они являются поклонниками

оригинального “Ведьмака”. Между тем сценаристы готовы подвергнуть описанный в книгах

мир сомнению, чтобы перенести его в реальность. “Я надеюсь, что мы это сделали”,

– добавил шоураннер.

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Публикация от FİLMİSKOS (@filmiskos) 11 Июн 2020 в 1:12 PDT

Напомним, накануне стало известно, что Netflix начнет

полноценную работу над второй частью сериала “Ведьмак” уже в августе. Ранее съемки были заморожены из-за

пандемии коронавируса. Киношникам пришлось прерваться еще в начале марта.

Из-за простоя дата премьеры второго сезона может сдвинуться. До пандемии эпизоды

обещали показать в декабре 2021 года.