 

Продюсер сериала “Ведьмак” ответил на обвинения в наплевательском отношении к оригинальной истории

13.06.2020, 14:45, Разное

Литературной основой сериала “Ведьмак” является одноименный
цикл романов польского писателя Анджея Сапковского. Книги в жанре фэнтези имеют
множество поклонников по всему миру. Фанаты придают большое значение сюжету
саги. Любое отступление от оригинальной истории в сериале вызывает у них негодование. В Сети пишут, мол, создатели теленовеллы наплевательски относятся к первоисточнику.

Лорен Шмидт Хиссрих в своем твиттер-аккаунте ответила на
критику ценителей романов Сапковского. Она сообщила, что в многосерийной ленте
можно лишь воспроизвести дух романа. Невозможно один в один экранизировать
цикл книг: только диалоги героев могут занять часы экранного времени.

Шмидт Хиссрих отметила, что подобранные ею сценаристы хорошо
знакомы с литературной основой. Более того, они являются поклонниками
оригинального “Ведьмака”. Между тем сценаристы готовы подвергнуть описанный в книгах
мир сомнению, чтобы перенести его в реальность. “Я надеюсь, что мы это сделали”,
– добавил шоураннер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от FİLMİSKOS (@filmiskos) 11 Июн 2020 в 1:12 PDT

Напомним, накануне стало известно, что Netflix начнет
полноценную работу над второй частью сериала “Ведьмак” уже в августе. Ранее съемки были заморожены из-за
пандемии коронавируса. Киношникам пришлось прерваться еще в начале марта.
Из-за простоя дата премьеры второго сезона может сдвинуться. До пандемии эпизоды
обещали показать в декабре 2021 года.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Якутского шамана Александра Габышева задержали и увезли в психиатрическую больницу

22.05 / Исследование выявило новые эффекты от вакцинации против ВПЧ

05.05 / Мнение: Шкатулочка

29.05 / Мнение: «Очень устали»

04.06 / Москвичка продала собственного ребенка приятелям и заявила о похищении

03.05 / «Надо проплатить коммуналку, чтоб из жизни не вычеркнули»

09.05 / “Самое странное 9 мая”: Муцениеце отпраздновала День Победы без Прилучного

23.05 / Буланова бросила пить после истории с госпитализацией

08.05 / Студия Electronic Arts намекнула на продолжение игры Star Wars Jedi: Fallen Order

13.05 / Увидели кота на кладбище – покормите и приласкайте его: Народные кладбищенские приметы и запреты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска