Семья погибшего в аварии курьера Захарова не приняла извинения Ефремова

13.06.2020, 10:40, Новости дня

Семья погибшего в автокатастрофе 57-летнего курьера Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова, который устроил аварию, будучи за рулем в нетрезвом виде. Об этом изданию РБК сообщил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

“Я связался с братом Сергея – Валерием Захаровым и его супругой после выхода видеоролика Михаила Ефремова. Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты”, – рассказал Добровинский.

По его словам, семья Захарова не собирается принимать финансовую компенсацию от Ефремова.

“Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем – это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем”, – процитировал Добровинский брата Сергея Захарова.

Ефремов опубликовал в ютубе “Обращение к людям”, где впервые высказался публично об аварии.

“Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут и если поймут, – может быть, потом, – что это не попытка откупиться, а попытка искупить”, – сказал Ефремов.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по пункту “а” части 4 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову грозит от пяти до 12 лет заключения.

Таганский районный суд Москвы по ходатайству следователей 9 июня отправил актера под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Ему запрещено покидать дом, пользоваться интернетом и телефоном, общаться со СМИ. Ефремов на суде был немногословен и сказал лишь, что произошедшее “чудовищно”.

На Ефремова надели электронный браслет 10 июня, его постоянно будут посещать инспекторы и доставлять к следователю и в суд.

В тот же день в отношении неустановленных лиц возбудили другое уголовное дело – о сбыте наркотиков. В прокуратуре уточнили, что актер Михаил Ефремов во время смертельного ДТП находился за рулем в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.