 

Помпео встретится с делегацией Китая, чтобы ослабить напряженность между странами

13.06.2020, 14:35, Новости дня

Высокопоставленные чиновники США и Китая проведут встречу на Гавайях в попытке ослабить напряженность между странами, которая растет на фоне пандемии коронавируса и взаимных обвинений Вашингтона и Пекина. Об этом сообщают американское издание Politico и китайская газета The South China Morning Post.

Когда именно состоится встреча, на данный момент неизвестно. Как пишет Politico, в Госдепартаменте США и китайском посольстве в Штатах от комментариев отказались. По информации издания, американскую делегацию возглавит госсекретарь Майк Помпео. Morning Post отмечает, что делегацию КНР, вероятно, будет возглавлять глава МИД, член политбюро коммунистической партии страны Ян Цзечи.

Китайская газета подчеркивает, что эта встреча может стать первым раундом переговоров между США и КНР почти за полгода: последний раз высокопоставленные представители стран встречались 15 января 2020 года, когда президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принимал в Белом доме вице-премьера Китая Лю Хе.

С тех пор отношения между Пекином и Вашингтоном серьезно ухудшились из-за пандемии коронавируса (США обвиняют Пекин в сокрытии информации о начале вспышки), взаимных обвинений в связи с подавлением протестов в Гонконге и массовыми акциями в США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, а также военной активности обеих стран в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море, подчеркивает The South China Morning Post.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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