 

Резников заявил, что еще не получил результат теста на коронавирус

13.06.2020, 14:35, Новости дня

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что ждет результаты теста на коронавирус, который он сдал вчера. Об этом он заявил изданию “КиевВласть”, комментируя информацию о том, что он заразился COVID-19.

“Вчера после возвращения из Парижа наша делегация в полном составе добровольно сдала тесты на коронавирус. Ждем результаты”, – отметил вице-премьер.

Резников добавил, что чувствует себя нормально.

Новость дополняется…

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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