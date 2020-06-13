 

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink

13.06.2020, 14:16, Новости дня

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с девятой по счету группировкой микроспутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Ракета стартовала в 05.21 по времени Восточного побережья США (12.21 мск), передает ТАСС.

Вместе с 58 спутниками Starlink на орбиту на контрактной основе выводятся три аппарата американской компании Planet Labs, которые оснащены портативными телескопом и камерой с высоким разрешением и предназначены для мониторинга поверхности Земли с орбиты.

Примерно через 15 минут после старта эти аппараты были выведены на орбиту.

Спустя девять минут после запуска на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане была посажена первая ступень ракеты-носителя. Она уже дважды использовалась для доставки грузов на борт Международной космической станции.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг).

Данная система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

Напомним, в конце мая ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, впервые за долгое время американские астронавты были доставлены на МКС на борту своего корабля.

При этом после в НАСА пожаловались на дорогую доставку грузов и экипажей на МКС.



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