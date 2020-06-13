 

Назван процент россиян с иммунитетом к коронавирусу среди сдавших анализы на антитела

13.06.2020, 14:16, Новости дня

Тесты при помощи иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, которые прошли около 650 тыс. россиян, установили, что иммунитет к заболеванию есть у 14% из них, сообщила вице-премьер Татьтяна Голикова.

Больше всего было протестировано в Москве (88%), тестирование ведется также в 47 регионах, отметила Голикова, передает «Интерфакс».

Она добавила, что в регионах тестирование проводится позже Москвы потому, что заболевание начало интенсивно распространяться там позже, чем в столице.

Из 15,5 тыс. медиков в медучреждениях наличие антител зафиксировано у 16,5% обследованных, при повторном обследовании антитела нашли у 32,4% медиков, которые прошли тестирование. У 21% они выявлены повторно, у 11,4% – впервые.

Голикова сообщала, что больше всего смертей от коронавируса за апрель пришлось на Центральный федеральный округ, Москву и Московскую область. Кроме того, вице-премьер отмечала, что в РФ в августе планируется зарегистрировать две вакцины от коронавируса.



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