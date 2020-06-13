 

В Казани ввели режим ЧС из-за взрыва на газохранилище

13.06.2020, 14:10, Разное

В Казани введен режим чрезвычайной ситуации после взрыва на газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ», который произошел в ночь на 13 июня. Об этом сообщает МЧС по региону.

Фото: МЧС

«Проводится перекачка газа в резервную емкость. Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован», — заявили в ведомстве, добавив, что угрозы населению нет.

Взрыв произошел в операторной, после чего загорелась емкость со сжиженным газом, и здание обрушилась. Факел на месте пожара достигал 50 метров в высоту.

В результате взрыва погиб один человек, еще двое пострадали. В пресс-службе Минздрава Татарстана уточнили, что пострадавших мужчин 1984 и 1997 годов рождения госпитализировали с ожогами 10% и 15% тела, угрозы жизни нет.

Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК).

Источник: Новая газета



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